القصة الكاملة لتحرير طفل أبو تشت.. «ملحقوش يفرحوا بالفدية»

صباح أمس، خرج الطفل صاحب الـ 7 سنوات من منزله كعادته كل يوم.. ودّع والديه اللذين تأكدا من اكتمال كتبه داخل حقيبته المدرسية وطعامه بداخلها، وخرج من المنزل قاصدا المدرسة الكائنة بمركز أبو تشت في محافظة قنا، وقبل وصوله إلى هناك، لم يشعر بنفسه إلا محمولا من على الأرض، وملقى في «توك توك» بواسطة شخصين، وتوجها به إلى مكان يجهله.

مطاردة التوك توك

عدد من المارة بدأوا في مطاردة التوك توك، لكن دون جدوى، وأبلغ عدد منهم والد الطفل المجني عليه الشهير بـ«طفل أبو تشت» الذي كان يهمّ بالخروج إلى عمله، فهرع إلى مكان الحادث وعلم من المارة أن مجهولين يستقلان «توك توك» اختطفا نجله ولاذا بالهرب.

بعد وقت قصير، تلقى الأب اتصالا من مجهول يخبره باختطاف نجله واحتجازه فى مكان ما، وطلب منه مبلغا ماليا لإطلاق سراحه، وهو الأمر الذي استجاب له الأب، حرصا منه على سلامة نجله، وتمكن من تحديد مكان وموعد لمقابلة المتهمين، حيث ترك هناك أموالا ومشغولات ذهبية، بناء على طلب المتهمين، والذين أطلقوا سراح الطفل بعد الحصول على الفدية.

خطة المباحث

قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، اشترك مع البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، لضبط المتهمين، وتضييق الخناق عليهم وضبطهم.. وكشفت التحريات السرية التى باشرها ضباط فريق البحث، أن المتهمين 3، وأحدهم راقب منزل المجني عليه لعلمه بثراء والده، وقرر خطفه لطلب الفدية.

وأعدّ ضباط البحث خطة لضبط المتهمين بعد تضييق الخناق عليهم، وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بضبطهم، وتمكنت الشرطة من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

اعترافات المتهم

وقال المتهم الأول، أحدهم أنه نظراً للإقامة بذات القرية محل إقامة أسرة الطفل عقد العزم على اختطافه ومساومة الأسرة على إطلاق سراحه نظير التحصل على مبلغ مالى كفدية، واستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه.

وأكد المتهم أنه أطلق سراح الطفل المختطف عقب حصولهم على مبلغ الفدية والمشغولات الذهبية من والده، بينما أكد المتهمان الآخران أن المتهم الأول استعان بهما فى تنفيذ الجريمة.

واصطحبت أجهزة الأمن المتهمين، وأرشدوا عن مكان إخفاء مبلغ الفدية والمشغولات الذهبية، كما أرشدوا عن مكان «التوك توك» المستخدم فى الحادث، وكذا الهواتف المحمولة المستخدمة فى الاتصال بوالد الطفل المجني عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة، التى باشرت التحقيق مع المتهمين، وأمرت بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.