جرح في اليد يكشف تفاصيل مقتل فتاة على يد شقيقتها بالبدرشين

جرح سطحي في يد طالبة، كشف تفاصيل تورطها في قتل شقيقتها الصغرى، داخل منزل الأسرة بالبدرشين، مساء أمس الأول، بسبب تهديد المجني عليها لها بفضح علاقتها بشاب وخروجها لمقابلته، قبل أيام من الحادث، وذلك بعد إنكار دام ساعات ادعت خلالها أن شقيقتها توفيت بشكل طبيعي، قبل أن تعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة.

الأخت الكبرى قاتلة

التحقيقات والتحريات كشفت أن الشقيقتين تبيتان فى غرفة نوم واحدة داخل منزل الأسرة بالبدرشين، وحدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى اشتباك بالأيدي، قامت خلاله الأخت الكبرى بخنق شقيقتها الصغرى، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم ادعت المتهمة هي ووالدها، أن وفاة المجني عليها كانت طبيعية، وماتت أثناء نومها، قبل أن تعترف.

تمثيل الجريمة

واقتادت أجهزة الأمن المتهمة، بحضور النيابة العامة، إلى منزل الأسرة وأجرت تمثيلا للجريمة، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليها، وصرحت بدفنها، واعترفت المتهمة بارتكاب جريمة قتل شقيقتها، خنقا، بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب تهديد المجني عليها لها، بفضح علاقتها مع شاب وخروجها لمقابلته، قبل أيام من الحادث، وانتهت التحقيقات بحبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية البلاغ

بداية الواقعة كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من مستشفى البدرشين العام، يفيد بوصول المجني عليها، جثة هامدة، وخلو عموم جسدها من اي إصابات، ما عدا سحجة بالرقبة من الناحية اليمنى، وبسؤال والدها وشقيقتها أكدا أنهما اكتشفا وفاتها أثناء نومها.

وانتقلت الشرطة إلى المستشفى، وناقشت الأب والشقيقة الكبرى، واللذين أكدا أن الوفاة طبيعية، وأنهما اكتشفا وفاتها أثناء محاولتهما ايقاظها من النوم

مناقشة الأب

وبتطوير مناقشة الأب والشقيقة الكبرى، اكتشفت الشرطة وجود جرح فى يد الشقيقة، وانهارت واعترفت بارتكاب الجريمة، خنقا، بسبب تشاجرها مع المجني عليها، وتهديدها لها، وأكدت المتهمة أن شقيقتها الصغرى هددتها بإخبار والديها عن خروجها مع شاب تربطها به علاقة، مما دعاها لخنقها والتخلص منها.

وأضافت أنها بعد انتهاءها من جريمتها أخبرت والدها بما حدث، وأتفقا على الإبلاغ عن وفاتها بشكل طبيعي، حتى لا يفتضح أمرهما، قبل أن يعترفا.