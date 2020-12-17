الأكاديمية: انتهاء ورشة العمل مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الخميس، عن انتهاء ورشة العمل التي استمرت على مدار 4 أيام بين الأكاديمية والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا L'ena، والتي عُقدت عبر وسائل التواصل الإلكتروني؛ بهدف تبادل الخبرات والرؤى بخصوص التدريبات الميدانية بالأكاديمية الوطنية وسُبل تطويرها، وفي إطار تبادل الخبرات المستمر بين الجهتين وللاستفادة من التجربة الرائدة للمدرسة الفرنسية في مجال تدريب الكوادر التنفيذية.

تناولت ورشة العمل أيضًا تصميم البرنامج التدريبي الميداني وتحديد أدوار الجهات المشاركة فيه والفرص والتحديات وطرق تقييم المتدرب، وقد شارك في الورشة مسئولو التدريب بالأكاديمية الوطنية وبالمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا وكذلك ثلاثة من خريجي الأكاديمية وهم الدكتور محمد إبراهيم نائب محافظ المنيا والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية وهما من خريجي برنامج تدريب نواب المحافظين والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية وهو خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثانية.

وأنشأت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ودور الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، هو بناء كوادر وطنية واعدة من الشباب، مدربة على أعلى مستوى علمي، وقادرة على تولي مسؤوليات القيادة في مختلف مؤسسات الدولة، من خلال 5 برامج دراسية، وهي الدراسات الإدارية والاقتصادية والسياسية والتنمية البشرية ونظم تكنولوجيا المعلومات.

وتهدف الأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى تجميع طاقات الشباب في عمل وطني يفيد الدولة ويبني نهضتها، ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني والسياسي بين قطاعات الشباب، وكذلك الإسهام في إعداد الأنظمة والسياسات الحكومية، لتصبح أكثر ملائمة مع احتياجات الشباب، بالإضافة إلى إعداد كوادر سياسية وإدارية قادرة على معاونة الدولة في مهامها، وتنمية قدرات ومهارات الشباب لتكون شريكا أساسيا وفعالا في الحكم المحلي.