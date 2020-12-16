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محافظ جنوب سيناء يبحث مشروع استخراج المياه من الآبار بالطاقة الشمسية

كتب:

حماده الشوادفي
08:24 م | الأربعاء 16 ديسمبر 2020
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المهندس شريف عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة لشركة شنايدر إليكتريك مصر، يرافقه المهندس عمرو قنديل، خبير تطوير الأعمال بالشركة، وأسماء الشيمي، المساعد التنفيذي للرئيس الإقليمي لمتابعة الأعمال الخاصة بمشروع استخراج مياه الآبار للشرب والزراعة بالطاقة الشمسية لعدد 6 آبار في منطقة وادي سيلفا بمدينة رأس سدر.

وجرى الاتفاق خلال اللقاء على أن يجري الانتهاء من المشروع في نهاية شهر يناير المقبل، وافتتاحه بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذا المشروع يوفر مصدرا مستداما للطاقة لتشغيل عدد 6 آبار لمياه شرب والزراعة، كبديل لاستخدام السولار وتقليل نسبة إهدار المياه المستخدمة والانبعاثات الكربونية.

وأشار المحافظ إلى أن شركة شنايدر الكتريك مصر، قدمت صوبة زراعية كبيرة لمواطني وادي سيلفا، لزيادة انتاج الخضراوات المحلية والمحافظة علي الرقعة الزراعية من الاندثار بسبب الجفاف الناتج عن عدم توفر الوقود الخاص بمولدات تشغيل الآبار.

وأكد المحافظ أن المشروع يخدم أكثر من 400 أسرة يعيشون على مساحة حوالي 100 فدان، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لهم، مما يسهم في توفير مصدر دخل مستدام للمواطنين، وتقديم منطقة وادي سيلفا كنموذج للاستدامة في مصر.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المشتركة بين محافظة جنوب سيناء وفريق الخدمة المجتمعية بشركة شنايدر الكتريك، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها شركة شنايدر إلكتريك مع وزارة التضامن الاجتماعي عام 2019، تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للعمل على تنمية بعض من القري الأكثر احتياجًا من خلال توفير المياه والكهرباء لسكانها.

 

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