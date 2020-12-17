بالأسماء.. ارتفاع مصابي حادث تصادم «قلين- دسوق» إلى 12 شخصا

حصل «الوطن» على أسماء المصابين في حادث تصادم على طريق «قلين- دسوق»، بالقرب من قرية كوم بليدة، التابعة للوحدة المحلية بقرية البكاتوش بمركز قلين، نتيجة تصادم سيارة مكروباص مع سيارة ملاكي.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي: السعيد ابراهيم أبو دياب 45 عاما، مروة السعيد ابو دياب 15 عاما، مصطفى السعيد أحمد، 28 عامًا، السعيد فؤاد عيسى، 25 عاما، أحمد السعيد ابراهيم أبو دياب، 20 عاما، خلود بسيوني سويلم، 19 عاما، رحاب فؤاد الحويط، 18 عاما، محمد أبو دياب، 45 عاما، عزة علي الضافيري، 16 عاما، كريمة إبراهيم العربي، 15 عاما، أشجان خالد عبد الرحمن، 18 عاما، سميحة مصطفى إسماعيل.

وأصيب نحو 12 شخصا، في حصيلة أولية، اليوم الخميس، في حادث تصادم على طريق «قلين- دسوق»، بالقرب من قرية كوم بليدة، التابعة للوحدة المحلية بقرية البكاتوش بمركز قلين، نتيجة تصادم سيارة مكروباص مع سيارة ملاكي.

ومن جانبه، أكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أنه عقب رصد غرفة إسعاف كفر الشيخ العديد من بلاغات المواطنين بالحادث، وعقب وصول سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومكروباص، حيث تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قلين المركزي وكفر الشيخ العام لاستقبال المصابين.

وأكد المصدر أن المؤشرات الأولية لعملية إخلاء المصابين، تشير إلى إصابة 11 شخص أو يزيد قليلا، وجارِ استقبالهم داخل المستشفيات المذكورة لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة.

وانتقل اللواء خالد االعزب، مدير أمن كفر الشيخ لمستشفى قلين المركزي، لمتابعة حالة المصابين، فيما وجه محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، بسرعة إسعاف المصابين وتقديم الخدمات الطبية لهم.

كما تم رفع حالة الطوارئ بمسشتفى قلين المركزي، لاستقبال المصابين، ووفرت مديرية الصحة الأدوية بقسم الاستقبال، واستدعت الأطقم الطبية، فيما تقوم الدوريات الأمنية برفع آثار الحادث ولا زالت سيارات الإسعاف تنقل مصابين.