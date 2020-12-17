إصابة 17 بينهم 6 فتيات في حادثي تصادم بكفر الشيخ: حصيلة أولية

أصيب نحو 11 شخصا، في حصيلة أولية، اليوم الخميس، في حادث تصادم على طريق «قلين- دسوق»، بالقرب من قرية كوم بليدة، التابعة للوحدة المحلية بقرية البكاتوش بمركز قلين، نتيجة تصادم سيارة مكروباص مع سيارة ملاكي.

ومن جانبه، أكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أنه عقب رصد غرفة إسعاف كفر الشيخ العديد من بلاغات المواطنين بالحادث، وعقب وصول سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومكروباص، حيث تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قلين المركزي وكفر الشيخ العام لاستقبال المصابين.

وأكد المصدر أن المؤشرات الأولية لعملية إخلاء المصابين، تشير إلى إصابة 11 شخص أو يزيد قليلا، وجارِ استقبالهم داخل المستشفيات المذكورة لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة.

وانتقل اللواء خالد االعزب، مدير أمن كفر الشيخ لمستشفى قلين المركزي، لمتابعة حالة المصابين، فيما وجه محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، بسرعة إسعاف المصابين وتقديم الخدمات الطبية لهم.

كما تم رفع حالة الطوارئ بمسشتفى كفر الشيخ العام، لاستقبال المصابين، ووفرت مديرية الصحة الأدوية بقسم الاستقبال، واستدعت الأطقم الطبية، فيما تقوم الدوريات الأمنية برفع آثار الحادث ولا زالت سيارات الإسعاف تنقل مصابين.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل مستشفى بيلا المركزي، 6 فتيات مصابين في حادث انقلاب ميكروباص بالقرب من مدينة بيلا بكفر الشيخ.

وأكد مصدر طبي مسؤول، بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، أن معظم الفتيات المصابين مقيمين ببيلا، باستثناء فتاة مقيمة بالعاشر من رمضان، وهن: بسنت عبد الله السيد، 20 عاما، تقيم ببيلا، ميرنا رضا حسن، 22 عاما، تقيم بالعاشر من رمضان، آيه اسماعيل الشربيني، 19 عاما تقيم ببيلا، خلود طارق ابراهيم، 19 عاما، تقيم ببيلا، سارة عبد الوهاب ابراهيم، 20 عاما، تقيم ببيلا، مني سمير بغدوده، 27 عاما، وتقيم بيبلا.

وأكد المصدر أنه جارِ عمل الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين.