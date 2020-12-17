باحث: «الجماعة» اخترقت قطاع التعليم.. «كان عندنا مدرس إخواني برخصة»

قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان اهتمت بالمنظومة التعليمية، وهي أكثر مؤسسة مصرية تعرضت للاختراق من قبل الجماعة منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث جرى تشكيل لجانٍ متخصصة لاختراق المنظومة التعليمية، «كان عندنا مدرس إخواني برخصة».

فاروق: المعلمون الإخوان سعوا لإحكام هيمنتهم على الطلاب

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية «DMC»، أن هؤلاء المدرسين كانوا يقومون بإحكام الهيمنة والسيطرة على القطاع الطلابي عبر مختلف المراحل التعليمية وفي الحصص المدرسية.

وأوضح أن الجماعة كانت تسعى للسيطرة على القطاعات التي يسهل تأهيلها في مراحل فكرية أولية، وذلك حتى يكون الطفل مشكلا وعيه بمفردات إخوانية بشكل طبيعي وتلقائي عبر الاحتكاك المباشر، كما أن هناك عددا من شباب الإخوان التحقوا بمهنة التدريس اقتداء لشخصية مؤسس الجماعة حسن البنا.

الجماعة استثمرت كل الأدوات للوصول لأهدافها

وأكد أن الجماعة تستثمر كل الأدوات لتحقيق أهدافها في النهاية بعيدا عن أعين الدولة، حيث إن هؤلاء المدرسين يعملون على بث الخطابات المتعلقة بالجماعة على مستوى تدريجي، كما جرى إصدار كتب بها بعض الجمل التي تعود إلى الجماعة لتربية النشء على ذلك.

وأشار إلى أن دور الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة؛ عملت على تحجيم جماعة الإخوان بشكل كبير، كما يجب أن يكون للأسرة دور قوي وفعال وعملي لمنع انتشار أفكار تلك الجماعة بين الأبناء، مع ضرورة مراجعة الفكار الخاصة بالأبناء بشكل دائم ودوري للتنقيح والتفنيد والاستفادة من الكلام الصحيح فقط.