النائب أحمد رمزي: «التنسيقية» تطور قدرات منتسبيها بمختلف المجالات

قال أحمد رمزي، عضو مجلس النواب، عضو «تنسيقية شباب الأحزاب»، إن تطوير الكوادر السياسية دائما ما يكون من خلال الفكر والدراسة، وتطوير الشخص لذاته في كافة المجالات، مثل الاقتصاد.

وأكد أن «التنسيقية» تحظى بانضمام مختلف المجالات والخبرات الكافية من قبل أعضائها، «لما بيتم طرح موضوع، فهو من شباب جاي من أرض الواقع وعارف المشكلة وحلها».

وأضاف «رمزي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية «DMC»، أن كافة الشباب دائما ما يختلفون على مائدة التفاوض، ولكن جميعهم يتفقون على حب الوطن وضرورة رفعة شأنه، حيث إن الاختلافات دائما ما تحظى بأفكار جديدة.

وأوضح أنه كان يتمنى جمع كافة مميزات الأحزاب المصرية في مكان واحد، وبسبب متابعته للتنسيقية وجد بها الكثير من المميزات التي كان يأمل بتواجدها في الحياة السياسية المصرية.

وأكد أنه تم تشكيل لجانٍ لمتابعة مختلف القضايا في التنسيقية، حيث إن كل الأعضاء بداخل اللجان المختصة دائما ما يكتسبون الخبرات والمهارات وفن الحوار، وهم دائمو المرور على اللجان، ما يؤهلهم لمناقشة كافة الموضوعات التي يجرى طرحها أمامهم للتشاور أو الوصول للحلول.

وأشار إلى أنه جرى إطلاق مبادرتي «البالطو الأبيض» و«على راسنا» لتكريم أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، فيما يعمل شباب التنسيقية على أرض الواقع لمناقشة المشكلات التي تواجه المواطنين وحلها، حيث إنه وفي ظل جائحة فيروس كورونا عانى الكثير من المواطنين غياب بعض العقاقير الطبية، وتم إطلاق مبادرات في ذلك الشأن لتوزيع اللقاحات والكمامات وما يتطلبه المواطنين في الشارع المصري.