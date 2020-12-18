صور.. السيطرة على حريق التهم جراج مصنع كرتون بشبرا دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب داخل جراج مصنع كرتون ببهتيم بجوار مدرسة الشهيد أسامة حسب النبى «الرافعى سابقا»، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع كرتون ببهتيم بجوار مدرسة الشهيد أسامة حسب النبى، والحريق كان بمساحة 200متر، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.