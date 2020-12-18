بعد توضيح «التعليم».. حقيقة زيادة رسوم امتحانات الثانوية العامة

خلال الفترة الماضية كان ارتفاع قيمة رسوم التحاق الطلاب بامتحانات الثانوية العامة يشغل بال الكثيرين سواء طلاب أو أولياء أمور خوفًا من أنباء ترددت حول زيادة قيمة الرسوم، ليخرج مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم من أجل توضيح الأمر، «الوطن» تستعرض حقيقة زيادة الرسوم الامتحانات بالتفاصيل الكاملة.

زيادة رسوم امتحانات الثانوية العامة

تداولت أنباء حول زيادة رسوم تقديم الطلاب بامتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021 خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال بعض من المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تدخل مجلس الوزراء من أجل توضيح حقيقة الأمر

وصل ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة إلى مجلس الوزراء، وتواصل على الفور المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم التعليم الفني، من أجل توضيح حقيقة الأمر، حيث نفت «التعليم» تلك الأنباء التي انتشرت عن زيادة الرسوم تمامًا، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنها كل ما يتعلق بزيادة رسوم امتحانات الثانوية العامة مجرد شائعات، وأن قيمة الرسوم كما هي ولم ترتفع.

رسوم امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قيمة رسوم تقديم الطلاب إلى امتحانات الثانوية العامة كالتالي، 202 جنيه خلال المرة الأولى أو الثانية لدخول الطالب الامتحانات، كما أنها تصل إلى 402 جنيه في حال محاولة الطالب دخول الامتحانات سواء في المرة الثالثة أو الرابعة.

موعد الامتحانات وشكل الأسئلة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021 هو يوم السبت الموافق 19 من شهر يونيو لعام 2021، وأكدت أن وضع الأسئلة وتصحيحها سيكون بشكل إلكتروني دون تدخل بشري، بنماذج مختلفة متساوية في درجات الصعوبة، مع إلغاء فرصة التظلم عقب ظهور النتيجة، وأضافت «التعليم» إنها ستتيح فرصة إضافية للطلاب من أجل دخول الامتحانات مرة أخرى وتحسين المجموع خلال شهر أغسطس من عام 2021.