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وزير التعليم: 96% نسبة حضور امتحان اليوم الثالث التدريبي لأولى ثانوي

كتب:

شريف سليمان
11:44 م | الخميس 17 ديسمبر 2020
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثالث التدريبي لليوم الخميس 17 ديسمبر، للصف الأول الثانوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ بلغت نسبة الحضور 96%. 

وجاءت النتائج كالتالي: «الرياضيات = 569،342 طالب، والرياضيات (لغة انجليزية) = 57،792 طالب، والرياضيات (لغة فرنسية) = 1867 طالب، واللغة الفرنسية (لغة ثانية) = 478،658 طالب، واللغة الانجليزية (لغة ثانية) = 1897 طالب، واللغة الالمانية (لغة ثانية) = 102،195 طالب».

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «17 اللغة الايطالية (لغة ثانية) = 40،908 طالب، واللغة الاسبانية (لغة ثانية) = 5،132 طالب، واللغة الصينية (لغة ثانية) = 83 طالب، ومجموع الامتحانات اللتي تم تسليمها بنجاح = 1،257،874 امتحان الكتروني رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الاحوال الجوية، أما إجمالي عدد الطلاب = 653 ألف طالب».

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