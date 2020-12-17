«وزير التعليم» يكشف طريقة وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طريقة وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة في نظام التقييم الجديد، وأوكد أن جميع امتحانات الثانوية العامة يتم وضعها عن طريق بنوك الأسئلة المركزية.

وأضاف "شوقي" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن أساتذة من المركز القومي للامتحانات والتقييم يضعون بنوك الأسئلة المركزية، وليس عن طريق المعلمين أو الموجهين كما أثار البعض، وأنه يتم تصحيح إجابات الأسئلة مركزيًا وبشكل إلكتروني.

وكان وزير التربية والتعليم قد نشر صباح اليوم على صفحته على "فيس بوك" رسائل صوتية يتم من خلالها تحريض طلاب الصف الأول الثانوي على عدم خوض الاختبارات التدريبية أو اختيار الإجابات الخاطئة في جميع الامتحانات، وكانت مدة المقطع الصوتي حوالي دقيقتين ونصف، يحرض من خلاله طالب وطالبة إظهار أن "سيستم الامتحانات واقع" وأن الأسئلة في غاية الصعوبة على مستوى الطلاب، بحجة ألا تأتي الامتحانات النهائية في مستوى يصعب على الطالب حلها.

«شوقي»: هناك حرب شرسة ضد التنوير والتعلم

وأكد "شوقي" أن تلك الرسائل تمثل معركة وعي، وحرب شرسة ضد التنوير والتعلم، وأن وزارة التربية والتعليم رصدت رسائل تحريضية، والتي تظهر سنويًا في التوقيت، حيث تنتشر تلك الرسائل على صفحات "فيس بوك" ومجموعات تطبيق "واتس آب" بين الطلاب، وذلك بهدف إثارة البلبلة والمخاوف لدى الطلاب، ويظل مستمعها يتداولها دون معرفة حقيقة مصدرها.

وبدأت الاختبارات التدريبية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الصف الأول الثانوي، يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر الامتحانات حتى يوم الأحد القادم الموافق 20 من ديسمبر، وأكدت "التعليم" أن الهدف من الاختبارات هو تعود الطلاب على نمط الأسئلة في نظام التقييم الجديد، بالإضافة إلى تجربة كلا من منصة الامتحانات والشبكات والبنية التحتية قبل الامتحانات النهائية.