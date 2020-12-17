حبس شاب اعتدى على موظف بسكين في كفر الشيخ: أصابه بـ13 غرزة

أمرت النيابة العامة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بحبس شاب اعتدى على موظف بالوحدة المحلية بقرية شباس الشهداء، بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بسكين، أثناء قيامه بتحصيل رسوم بسوق القرية.

واطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على نزيه عبد السميع فضل، موظف بالشئون المالية بالوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء، بمركز دسوق، بعد إصابته على يد شاب أثناء تحصيل الرسوم، حيث فاجأ الشاب الموظف بالتعدي عليه بسكين أصابه بـ13 غرزة في الذراع.

زارت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، نائبًا عن محافظ كفر الشيخ، على رأس وفد من القيادات التنفيذية من نواب رئيس المدينة ورئيس القرية، منزل الموظف للاطمئنان على صحته.

وأكد محافظ كفر الشيخ، للموظف، خلال المكالمة الهاتفية، أن "سلامة وأمن الموظف خط أحمر، ومن يتعدى على أي موظف أثناء تأدية عمله لن يكون هناك تهاون معه وسيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية معه".

وكان شاب قد اعتدى على موظف بالوحدة المحلية بقرية شباس الشهداء، بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بسكين أثناء تحصيله رسوم بسوق القرية.

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة كفر الشيخ أن غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ تلقت بلاغا عبر الجهاز اللاسلكي بلاغ يفيد بتعدي شاب على موظف بالوحدة المحلية يدعى نزيه عبدالسميع فضل أثناء قيامه بتحصيل رسوم بالقرية، نتج عنه جرح قطعي بالذراع ما بين الكتف والكوع.

وتابع المصدر أن الشاب المعتدي، على الموظف، سبق وتعدى على رئيس القرية منذ أكثر من عام بسكين في الوجه.

ومن جانبه، أكد مصدر طبي بمستشفى دسوق العام، أن الموظف تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة، حيث تم تخيط 13 غرزة للموظف، وخرج من استقبال المستشفي.