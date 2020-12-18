القصير يلتقي رئيس «دواجن الوطنية» ويؤكد على دعم المستثمرين

في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالسيد عبدالله بن سعود أبو حيمد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات دواجن الوطنية إحدى الاستثمارات السعودية في مصر، والوفد المرافق له بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة.

القصير أشاد بمستوى وحجم مشروعات الشركة في مصر، وأكد أن الدولة تدعم مثل هذه الصناعات المتكاملة للإنتاج الداجني؛ حيث توفر فرص عمل وإنتاج متميز بالإضافة إلى أنها تحقق قيمة مضافة للناتج القومي، معربا عن سعادته بالاستثمارات السعودية في مصر نظرا للعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

كما أن الحكومة تسعى إلى إزالة كل العقبات أمام الاستثمار، وخاصة الأجنبي المباشر وأشار إلى أن هناك أراضي جديدة مطروحة للاستثمار الداجني في مناطق كثيرة على مستوى الجمهورية بما يخدم التوسعات المستقبلية للشركات المصرية.

وأضاف القصير أن الوزارة نجحت في الحصول على موافقة منظمة صحة الحيوان العالمية في اعتماد 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور الأمر الذي يسهم في استعادة ريادة مصر في تصدير الدواجن، مؤكدا أن لدينا مشروعات ضخمة متميزة للإنتاج الداجني وأن حجم الاستثمارات في هذا المجال تتجاوز 100 مليار جنيه وتوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل كما أن مصر تحقق الاكتفاء الذتي من الدواجن وحجم انتاجها نحو 1.3 مليار طائر و13 مليار بيضة ووزارة الزراعة تساعد في فتح أسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلي.

من ناحيته أكد السيد عبدالله بن سعود أبو حيمد أن شركة دواجن الوطنية توسعت في مصر معتمدة على أفضل الخبرات وباستخدام أحدث التقنيات والمعايير الدولية وكانت البداية بشركة الوطنية لجدود الدواجن التي تأسست منذ أكثر من 30 عاما بغرض تربية جدود الدواجن لإنتاج سلالة أمهات دواجن عالية الجودة.

أبو حيمد أضاف أن حجم استثمارات الشركة في مصر يتجاوز 10 مليارات جنيه وطبقت معايير أنظمة الجودة العالمية، مما مكنها من الحصول على العديد من الشهادات والجوائز العالمية في مختلف مراحل الإنتاج فضلا عن اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE منشأتها ضمن المناطق المعزولة والخالية من مرض أنفلونزا الطيور مما يؤهلها إلى المضي قدما في التصدير باعتبارها أكبر المؤسسات المتكاملة في صناعة الدواجن في الوطن العربي.

كما أشاد أبو حيمد بدعم وزارة الزراعة للشركات المصرية لتطلعاتها وتوسعاتها المستقبلية فضلا عن دعم ملف التصدير.