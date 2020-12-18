تعافي 10 مصابين بكورونا وخروجهم من «عزل الدقهلية»

خرج 10 مصابين بكورونا من عزل مستشفى تمي الأمديد المركزي بالدقهلية، على مدار اليومين الماضيين، بعد تعافيهم والتأكد من تحول تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن 10 متعافين من فيروس كورونا خرجوا خلال يومين من مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد، بعد تحول التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أنه تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة.

وقدم وكيل وزارة الصحة، في بيان له، الشكر لكل الأطقم الطبية بصحة الدقهلية المتناوبة على الخدمة بمستشفى تمي الأمديد، مشيدا بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج.

وناشد المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد، وارتداء الماسك، خاصة في الأماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، توفى مسعف من العاملين بإسعاف أجا، التابع لمديرية الصحة بالدقهلية، مساء الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد بعد أسبوع من وجوده في العزل.

ونعت اللجنة النقابية للعاملين بإسعاف الدقهلية، المسعف طاهر محمد طاهر يوسف، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة النقابية في نعيها للمسعف، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «مازال فيروس كورونا يواصل حصد الأرواح، إسعاف الدقهلية يفقد شهيد جديد من شهداء الفيروس الملعون، ببالغ الحزن والأسي ننعى الزميل طاهر محمد طاهر، مسعف بوحدة إسعاف أجا، والجنازة بعد صلاة الجمعة من قرية البساتين بأجا».

وأكد مصدر طبي، أن المسعف دخل عزل مستشفي أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، المستجد، وتدهورت حالته إلي أن توفي مساء اليوم.

يذكر أن إسعاف الدقهلية، فقد 4 ضحايا، خلال مقاومة فيروس كورونا وهم 3 سائقين ومسعف واحد وهم: أحمد مجدى السائق، بإسعاف ميت غمر، ووليد عبد الباسط، 35 سنة، السائق من العاملين بإسعاف ميت غمر، والسائق مصطفي إبراهيم رجب درويش، 52 سنة، بقرية أوليلة بمركز ميت غمر ، والمسعف حازم محمد العيسوي، بإسعاف ميت سلسيل من قرية الاتحاد بمركز ميت سلسيل.