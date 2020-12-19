«التعليم»: طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحاني الفلسفة والفيزياء اليوم

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الصف الأول الثانوي سيخضون اليوم امتحاني الفلسفة والمنطق والفيزياء، وذلك في إطار اليوم الرابع من الاختبارات التدريبية.

وأضافت الوزارة أن زمن المتاح لإجابة امتحان الفلسفة والمنطق ساعة ونصف الساعة، وسيكون امتحان مادة الفيزياء نفس المدة الزمنية، موضحة أنه يُمكن للطلاب أداء الاختبارات سواء بالمنزل أو المدرسة أو أي مكان أخر.

وكان طلاب الصف الأول الثانوي قد أجروا امتحاني الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية أول أمس الخميس ضمن اليوم الثالث من الاختبارات التدريبية، وعلى الرغم من الامتحانات تجريبية وبدون درجات إلا أن بعض من طلاب الصف الأول الثانوي تداولوا إجابات امتحاني الرياضيات واللغة الفرنسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالإضافة إلى مقاطع فيديوهات تشرح بالترتيب إجابات الأسئلة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

«شوقي»: نسبة حضور الطلاب في امتحانات الخميس 96%

فيما أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الاحصائيات النهائية بعد انتهاء اليوم الثالث من الاختبارات التدريبية، وأكد أن نسبة حضور الطلاب وتسجيلهم للامتحانات عبر المنصة الإلكترونية كان 96%، كما كشف عن نسب حضور الطلاب في كل مادة بمفردها وهي كالآتي: مادة الرياضيات 569.342 طالب، أما الرياضيات باللغة الإنجليزية 57.792، وكانت الرياضيات باللغة الفرنسية 1.867 طالبًا.وأضاف "شوقي" أن عدد الطلاب الذين حضروا اللغة الثانية كالآتي، اللغة الإنجليزية حضرها 1.897 طالبًا، أما اللغة الألمانية 102.195، وكانت اللغة الأسبانية 5.132 طالب، والايطالية 40.908 طالب، واللغة الصينية 83 طالبًا، وأوضح أن عدد الامتحانات الإلكترونية التي تم تسليمها على المنصة بنجاح هو 1.257.874، وذلك على الرغم من تعليق الدراسة بالمدارس في بعض المحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أوضحت الأهداف التي سعت إليها من خلال الاختبارات التدريبية والتي يأتي من أهمها هو معرفة طلاب الصف الأول الثانوي على نوعية ونمط الأسئلة في نظام التقييم الجديد، وإعطاء الفرصة للطلاب من أجل معرفة مستواه الحقيقي خلال الفترة الحالية، إلى جانب تجربة منصة الامتحان والبنية التحتية للشبكات على أرض الواقع.