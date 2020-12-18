التعليم في أسبوع.. تداول إجابات الاختبارات وضوابط باللجان بسبب كورونا

امتلأ الأسبوع الحالي من الدراسة بالعديد من القرارات الوزارية التي تهم الطلاب بمختلف المراحل الدراسية، بالإضافة إلى ضوابط جديدة بسبب جائحة كورونا خلال العام الدراسي الاستثنائي، «الوطن» تستعرض أبرز أحداث التعليم في الأسبوع التاسع.

الاختبارات التدريبية وتداول الإجابات

بدأت يوم الثلاثاء الماضي الاختبارات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس والمنازل، التي أعلنت عن عقدها وزارة التربية والتعليم بهدف تعود الطلاب على شكل ونمط الأسئلة خلال نظام التقييم الجديد، وتجربة كل من منصات الامتحان والبنية التحتية للشبكات، وتنتهي الامتحانات يوم الأحد المقبل.

وعلى الرغم من أن الاختبارات تجريبية وبدون درجات، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الطلاب من تداول إجابات الامتحانات من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وشرح الإجابات بالتفصيل من خلال مقاطع فيديو على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وأكدت «التعليم» أن الغش في الاختبارات التدريبية لن يعود على الطالب بفائدة، بل الطالب هو الخاسر بسبب فقدان فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، وذلك قبل الامتحانات النهائية التي ستكون داخل لجان بها مراقبة كاملة.

استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن تسجيل طلاب الصف الثالث الإعدادي بمختلف المدارس الحكومية والخاصة لاستمارة دخول الامتحانات إلكترونيًا حتى يوم الخميس الموافق 26 من ديسمبر، ويتم التسجيل من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للطالب، وأكدت «التعليم» أن الطالب الذي يجد خطأ في بياناته يجب عليه التوجه على الفور إلى المدرسة من أجل تصحيحها في قاعدة البيانات.

جميع امتحانات المراحل الثانوية إلكترونية هذا العام

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات السنوات الدراسية الثلاث الثانوية ستكون إلكترونية بداية من العام الدراسي الحالي، وأن أسئلة الامتحانات ستقيس فهم الطالب وتحصيله للمادة العلمية، وليس بناء على الحفظ والتلقين، وأن تصحيح الامتحانات سيتم بشكل إلكتروني دون تدخل بشري.

إجراءات جديدة لتنظيم الرحلات والزيارات المدرسية بسبب كورونا

حددت وزارة التربية والتعليم، إجراءات وضوابط جديدة بشأن تنظيم رحلات الطلاب المدرسية والزيارات المدرسية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة كل من الطلاب والقائمين على الرحلات.

ومن أهم الإجراءات أن يتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل استقلال أتوبيس الرحلات، على أن يوجد زائرة صحية مع الطلاب أثناء الرحلة، بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء الزيارات والرحلات المدرسية.

شكل امتحان الشهادة الإعدادية لنصف العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شكل امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، وأهمها أنها ستكون تحريرية ولن تعتمد على أي أبحاث يُقدمها الطلاب، وأن الأسئلة تقيس فهم الطالب للمواد، على أن يدفع الطالب 150 جنيها رسوم الامتحانات.

غلق أي لجنة امتحان حال الاشتباه بكورونا

أكدت «التعليم» أنه سيتم غلق أي لجنة امتحان خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها يوم السبت الموافق 23 من يناير القادم، في حال اشتباه بإصابة طالب من داخل اللجنة بفيروس كورونا، على أن يتم نقل باقي الطلاب إلى لجنة أخرى حرصًا على سلامة جميع الطلاب والقائمين على منظومة الامتحانات، وأضافت «التعليم» أنه سيتم تجهيز لجان امتحانات احتياطية بمختلف المحافظات بسبب الظروف الطارئة لفيروس كورونا.