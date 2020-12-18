فيديوهات إباحية وضرب عكاشة بالحذاء.. أشهر وقائع إحالة النواب لـ«القيم»

«فيديوهات جنسية وضرب توفيق عكاشة بالحذاء داخل مجلس النواب».. كانت أشهر وقائع إحالة النواب للجنة القيم والتحقيق معهم، خلال الفصل التشريعي الأخير، والذي انتهى آخر أدوار انعقاده الأسبوع الماضي.

الواقعة الأولى كانت تخص النائب السابق أسامة شرشر، الذي خرج من السباق الانتخابي لانتخابات مجلس النواب مبكرًا، بخسارته لمقعده النيابي فى دائرة منوف وسرس والسادات بالمنوفية، وتعود تفاصيل تحويله للجنة القيم للواقعة الشهيرة حين أرسل هاتفه فيديوهات جنسية فاضحة على أحد جروبات «الواتس آب» الخاصة بنواب المجلس، ما أثار غضب واستياء فيما بينهم وتم تحويله للجنة القيم.

وخرج الأمر للعلن بعد أن افصح عنه النائب علاء عابد، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية، بشأن نشر فيديو على أحد جروبات النواب «واتس آب» يسيء للنواب والحياء العام، يتضمن مشاهد إباحية تم إرسالها من هاتف «شرشر».

وفي المقابل، دافع أسامة شرشر، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الثقافة بالبرلمان السابق عن نفسه، قائلا إن حسابه الشخصى على «واتس آب» تم اختراقه، لافتا إلى أنه لا يعلم شيئًا عن الفيديو، وأحيل النائب إلى لجنة القيم برئاسة النائب بهاء أبوشقة.

أما الواقعة الثانية، فكانت تخص النائب كمال أحمد، الذي لم يخض الانتخابات النيابية الأخيرة، وبدأت تفاصيل الواقعة في فبراير 2016، بتعدي النائب كمال أحمد على النائب الذي أسقطت عضويته بعد ذلك توفيق عكاشة بالحذاء، على خلفيه لقاء الأخير مع السفير الإسرائيلي، وهو ما تسبب في إحالة النائب كمال أحمد للجنة القيم وصدر قرار بوقفه دور انعقاد وحرمانه من حضور الجلسات.

أما الواقعة الثالثة الشهيرة في إحالة النواب للجنة القيم فكانت تخص النائب أحمد طنطاوي، وذلك بعد إذاعة أحد الفيديوهات، أطلق خلالها عددا من التصريحات اتهمه المجلس بسببها باستقوائه بالخارج.