صور.. العثور على رضيعة ملفوفة ببطانية في المحلة الكبرى

عثر مواطنون بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، على طفله حديثة الولادة ملفوفة ببطانية وملقاة بالطريق العام بجوار سور بشارع محب بنطاق حي أول المحلة، وسُلمت الرضيعة لقسم شرطة بميدان البندر.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطاراً من العقيد أحمد الحوشي مأمور قسم أول المحلة، يفيد بعثور أحد المواطنين على طفلة حديثة الولادة ملفوفة ببطانية وملقاة بالطريق العام .

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء هيثم عطا حكمدار بالمحلة وسمنود إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطفلة وإيداعها داخل دار للرعاية.

وكلفت إداره البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية.