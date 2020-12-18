أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-12-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارا في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر الحالي، بعد ارتفاع في نهاية تعاملات أمس الخميس الموافق 17 ديسمبر.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 18ديسمبر، مثل عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 والجنيه الذهب، وجاءت أسعار المعدن الأصفر النفيس على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 937 و939 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 820 و822 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 703 و705 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6560 و6576 جنيهًا.

الذهب يرتفع مع تزايد حالات كورونا عالميا

ووفقا لموقع العربية، فإن الذهب شهد ارتفعا منتصف الأسبوع الماضي وتحديدًا الثلاثاء، إذ تسبب تزايد حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» والقيود المفروضة في الضغط على شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر عادة، وعزز الرهان على مزيد من التحفيز قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي».

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.7% إلى 1839.20 دولار للأوقية «الأونصة»، بينما كسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1843.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4% إلى 24.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 1009.50 دولار، وكسب البلاديوم 0.4% إلي 2302.47 دولار.

نصائح عند شراء الذهب من محلات الصاغة

متابعة أسعار الذهب اليومية واقتناص فرصة انخفاض سعره والشراء على الفور، كانت من ضمن مجموعة من النصائح التي قدمها نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب، للمقبلين على شراء المعدن الأصفر وتحديدًا للمقبلين على الزواج لشرا ء الشبكة.

وقال سكرتير شعبة الذهب، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنه يجب أن يتم الشراء من مكان موثوق به تعامل معه أحد الأصدقاء أو الأقارب من قبل مع التشديد على الحصول على فاتورة من المحل فهي الضامن لحق المشتري.

وأضاف نجيب، أنه يمكن معرفة الفرق بين الذهب الأصلي والصيني من خلال فحص قطعة الذهب جيدًا للتأكد من وجود الختم، وفحص تغير لون قطعة الذهب فمع الاحتكاك إذا تغير اللون يعني وجود معدن آخر تحت الطبقة المطلية وعند قضم قطعة الذهب تظهر علامات الأسنان على الذهب الأصلي أما الصيني فلا تظهر عليه علامات.

واستكمل سكرتير شعبة الذهب، بأن هناك علامات أخرى تساعد في كشف الذهب الحقيقي من المزيف ومنها أن الذهب لا ينجذب للمغناطيس فإذا انجذب يعني ذلك أن القطعة مزيفة وغير حقيقية، ونظرًا لكثافة الذهب العالية التي تجعله لا يتفاعل مع الأكسجين أو الأحماض المختلفة، فيمكنك وضع القليل من الخل على الذهب، فإذا وجدت تفاعلًا بينهما فهذا دليل على أنّ الذهب مغشوش.

وإذا صدر عن الذهب رائحة أسيد يكون دليل على أن الذهب مغشوش وغير حقيقي.

واختتم «نجيب» تصريحه بأنّ أسعار الذهب لا تستقر عند سعر معين، فهي مرتبطة بالبورصات العالمية وأنه من المتوقع أن يرتفع سعر الذهب الفترة المقبلة.