ارتفاع أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم بزيادة 12 جنيها في بعض الأعيرة

شهدت أسعار الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم الخميس 17 ديسمبر، ارتفاعا كبيرا نسبيًا في كل الأعيرة، حيث سجل بعضها زيادة 12 جنيها، وذلك بعد موجة من التذبذب شهدها المعدن الأصفر مؤخرًا.

وترصد «الوطن»، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعا خلال التعاملات المسائية، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار الذهب

وسجّلت أسعار الذهب ارتفاعا في نهاية اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 937 و939 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 820 و822 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 703 و705 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، بين 6560 و6576 جنيها.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

يذكر أن أسعار الذهب شهدت تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض في الفترة الماضية تأثرا بفيروس كورونا، وفي هذا الإطار قال رجب حامد رئيس مجموعة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة إن الذهب سجل أعلى سعر له منذ يوليو الماضي، حيث اقترب من 1960 دولارا، وتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة مزيدا من الارتفاع الفترة المقبلة حيث أنه من المتوقع أن يتجاوز عيار 24 حاجز 1000 جنيه.

ويترقب المستثمرون الآن بيان السياسات الأخير لهذا العام الصادر عن البنك المركزي الأميركي، إذ من المتوقع أن يُبقي المجلس على أسعار الفائدة عند صفر.

نصائح لشراء الذهب

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب، إنّ تلك هي الأنسب لشراء الذهب، نظرا لما تشهده الأسعار من انخفاض مقارنة بموجة الارتفاع التي اجتاحت السوق المالية، لتعاود الأسعار الاقتراب من المعدلات الطبيعية مرة أخرى، حيث إنها هي الأنسب لشراء الذهب.

كما وجّه "نجيب" نصائح للمواطنين المقبلين على الشراء للاستثمار بشراء السبائك الذهبية، ومحاولة تجنب شراء المشغولات حتى لا تتأثر بثمن المصنعية عند البيع، كما يجب الذهاب إلى تاجر يكون على معرفة بالأسرة، وسبق التعامل معه.