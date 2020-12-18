الذهب ينخفض جنيها في تعاملات اليوم الجمعة بأسواق المال

شهدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة، بأسوق المال فى مصر انخفاضا بقيمة جنيه، إذ سجل الذهب عيار 24 حوالى 951 جنيها، مقابل 952 جنيه أمس الخميس، بينما سجل الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المصري حوالى 832 جنيها، وأخيرا سجل الذهب عيار 18 حوالى 713 جنيها، وأخير سجل سعر الجنيه الذهب 6658 جنيها.

ارتفاع أسعار الذهب في أعياد الكريسماس

توقع الخبراء ارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة بنسبة تصل إلى 10% خلال احتفالات الكريسماس، خصوصا أن هناك توقعات بارتفاع الطلب على المعدن النفيس وتقديمه كهدايا، خصوصا الذهب عيار 21.

وتشهد احتفالات أعياد الكريسماس هذا العام، اختلافا كبيرا، بسبب الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها فى ظل انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذى أثر بشكل كبير على السياحة، ليس فقط فى مصر وإنما السياحة العالمية.

واستقبلت مصر الأسبوع الماضى 50 الف جرعة كدفة اولي من القاح سينوفارم الصيني قادما من الإمارات، حيث تقدر الشحنة بـ50 ألف جرعة، حيث أجريت تجارب سريرية للقاح سينوفارم على 3 آلاف متطوع بمصر خلال الشهرين الماضين، أما في الإمارات فقد ضمت التجربة 31 ألف متطوع.

وهناك عدة اشتراطات لتخزين لقاح سينوفارم منها حفظة في درجة حرارة من 2 إلى 8 مئوية بمعنى أنه يتم حفظه في الثلاجة بشكل طبيعي، ويمنكن نقله في صناديق تطعيمات عادية إلى مديريات الشؤون الصحية، وأن الـ 50 ألف جرعة هي جرعات أحادية بمعنى أن الـ50 ألف يكفون 25 ألف شخص ممن هم أولى بالتطعيم ويفصل بين الجرعة الأولى والثانية 21 يوما بعد الحصول علية في عضلة الكتف.