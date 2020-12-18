«التعليم» تعلن موقف المدرسين من الحضور بالمدارس بعد «قرار الحكومة»

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن قرار الحضور والتناوب الجزئي الذي سيبدأ تطبيقه في الوزارات الحكومية وفقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، مُطبق بشكل تنظيمي على المدرسين وفقا للجداول المُدرسية الموضوعة.

وشرح المصدر قائلًا: «الحضور في المدرسة هذا العام ما بين يومين لـ3 أيام، للصفوف الدراسية المختلفة، وعليه فكل مُدرس يحضر للمدرسة وفقا لجدوله الأسبوعي المعتاد وأيام حصصه المدرسية والتي تقسم على مدار الأسبوع، وعليه فنظام الحضور والانصراف بالتناوب مُطبق بين المُدرسين».

وتبدأ الوزارات الحكومية بدءًا من الأحد المقبل تنفيذ التناوب والحضور الجزئي بدواوين الوزارات الحكومية على مدار أيام الأسبوع، بعد تصاعد إصابات فيروس كورونا خلال الأيام الماضية

طارق شوقي: تناوب الحضور سيكون غير مُخل بالدراسة

وقبل أيام، كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنفيذ قرار تناوب الحضور بين العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية التابعة للوزارة، بسبب تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا، بما لا يخل بسير العمل.

وأشار إلى أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات، تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس وطوال اليوم الدراسي، وعدم نزعها، للحفاظ على سلامتهم وأرواحهم.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، في ظهور تليفزيوني وصحفي مكرر يؤكد الوزير طارق شوقي أن الوضع الصحي في المدارس على مستوى الجمهورية، غير مقلق على الإطلاق، وأن جميع الطلاب يطبقون الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بمواصلة تطبيق إجراءات الوقاية، لمنع انتشار الفيروس بالمدارس.