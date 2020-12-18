«رياضة» القليوبية تنفذ 35 مشروعا بتكلفة 75 مليون جنيه

قال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب بلغ 35 مشروعا، بنظام حق الانتفاع «bot» بقيمة إنشائية تقدر بنحو 75 مليون و150 ألف جنيه، تنوعت بين إنشاء حمامات سباحة وملاعب (خماسي وسباعي) ومحال وصالات أفراح وأنشطة وكافتيريا.

وأوضح أنه جرى البدء في طرح الأماكن غير المستغلة بمراكز الشباب للاستثمار بنظام حق الانتفاع BOT حيث أولت لجنة الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اهتماما كبيرا بالطرح الاستثماري لتحقيق نقلة نوعية وحضارية بمراكز الشباب تهدف إلى خدمة مجتمعية أفضل للطلائع والشباب ورواد الهيئات الرياضية بالمحافظة.

وأشار إلى أن المشروعات الاستثمارية توفر الدخل الثابت لمراكز الشباب الذي يساعدها في تنفيذ أنشطة رياضية وثقافية أكثر كما يرفع عن كاهل الدولة عبء تطوير المراكز وزياده الإيرادات.

وأوضح أن القليوبية انتهت من تنفيذ 20 مشروعا وجارِ تنفيذ 15 مشروعا جديدا، ولا تزال تسعى مراكز الشباب لطرح المزيد من المشروعات الاستثمارية التي تسهم في تطوير مراكز الشباب على مستوى المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف لجنة الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وفي سياق متصل، كان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، قد استقبل وجيه فايز، أخصائي من الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، لإجراء مقابلة تهدف إلى التعرف على الصورة الأوسع لخطط عمل مراكز الشباب في إطار تنفيذ برنامج «شباب ضد التحرش» لمناهضة ظاهرة التحرش في مصر.

وتم خلال اللقاء، مناقشة ما تم تنفيذه في البرنامج، بالإضافة إلى التطرق لدراسة تتم حاليا في هامش البرنامج، حول الإدماج والمشاركة المجتمعية للشباب بمراكز الشباب مدرسة بحثية، حيث يتم تنفيذ الدراسة مع عينة من الشباب والفتيات وذوي الاحتياجات الخاصة بجانب الشباب المشاركين في الأنشطة التطوعية.

وأكد الصبروط، خلال المناقشة، على حرص القليوبية على مشاركة كل فئات المجتمع من الشباب والفتيات وذوي القدرات والهمم والرواد في الأنشطة التي تنظمها المديرية، مؤكدا على إدراج المديرية خطة نشاط لذوي القدرات والهمم، وإجراء مبادرات تخدم الفئات الأخرى مثل مبادرة «عودة الزمن الجميل» التي يشارك فيها كبار السن وقدامى الرياضيين في مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وأكد الصبروط، على تعاون الإدارات الفنية في تنفيذ المشروعات القومية، فشباب الجوالة والطلائع والفتيات والشباب وذوي القدرات والهمم جميعهم شاركوا في ماراثون الدراجات، احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد، مؤكدا على أهمية التكامل بين الإدارات لظهور العمل بالشكل اللائق.