"شباب القليوبية" تكرم نموذجا نسائيا ضمن "صوتك بيفرق"

كرم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أحد النماذج النسائية فى مركز شباب بلقس بقليوب، كأول سيدة تحصل على منصب نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب فى القليوبية بالانتخاب حيث تم تكريم رجاء شحات على نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب بلقس وأعطاها "الصبروط" شهادة تقدير تكريما لها لجهودها فى خدمة العمل الشبابى والرياضى بالقليوبية.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها وكيل وزارة الشباب بالقليوبية بمركز شباب قليوب بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة للتوعية السياسية للسيدات.

كما شارك وكيل الوزارة في فعاليات مبادرة "صوتك بيفرق..صوتك أمانة" بمركز شباب سنديون بقليوب والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية-إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بحضور الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتورة جيهان شاهين مقررة مجلس القومى للمرأة بالقليوبية، وبهاء الدين محمد مدير إدارة شباب قليوب.

أقيمت الندوة في مركز شباب سنديون التابع لإدارة شباب قليوب، وحيث بدأت الندوة بكلمة الصبروط الشكر والتقدير للحضور وللمنصة الكريمة، مؤكدة على دور المرأة في المجتمع ليس فقط في الحياة السياسية، والمرأة تعد جزءاً لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن كيان المجتمع الكلي، فهي مكون رئيسي له، بل تتعدى ذلك لتكون الأهم بين كل مكونات المجتمع.

وأشار أيضا إلى أن أصبحت المرأة من حقها التصويت والانتخاب في معظم بلدان العالم، كما أنها تشغل مناصب سياسية قيادية على المستوى المحلي والدولي، وتساهم مشاركة المرأة السياسية في إضافة مبادئ وقيم تتوازن مع قيم ومبادئ الرجال الموجودين في المجال السياسي، حيث تتمثل هذه المبادئ بتحقيق الإنصاف، والتعاون، والمرونة.

وبدورها، تناولت جيهان شاهين كيف حققت مشاركة المرأة السياسية نتائج ملموسة في زيادة الاستجابة لمتطلبات المواطنين، والتعاون بين الأحزاب المختلفة، وتوفير مستقبل أكثر استدامة في مختلف النواحي، بالإضافة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، ولفت الأنظار إلى عدة قضايا سياسية، وتقديم اقتراحات وحلول لها.

تطلق المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.