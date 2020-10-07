إعلام القليوبية يحتفل بذكرى أكتوبر بمشاركة شباب الجامعة

نظم مركز اعلام بنها، احتفالية شبابية كبرى لإحياء الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مساء اليوم، تحت عنوان "روح أكتوبر والعبور إلى المستقبل" بمشاركة شباب الجامعة، وأسر شهداء القوات المسلحة، برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، وتحدث اللواء مجدى عبد الصبور أحد أبطال حرب أكتوبر عن ذكريات النصر العظيم وأهم التضحيات التي قدمها أبناء الوطن لاسترداد الأرض وحماية العرض.

وأشار اللواء ياسر محمود عبد العزيز إلى أن جنود القوات المسلحة لن يبخلوا بأرواحهم حفاظا على سلامة الوطن وحماية اراضيه، وطالب الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، الشباب بضرورة الإصطفاف خلف قيادتهم السياسية والابتعاد عن دعوات اعداء الوطن الذين يسعون الى نشر الفوضى وهدم الدولة

وفى نهاية الاحتفالية التى ادارتها الدكتورة أمل وجيه قنصوه، مدير المكتب الفنى لإعلام القليوبية قام المشاركون بعمل وقفة تضامنية مع القوات المسلحة والشرطة حاملين صور القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع استعراض لفرقة الفنون الشعبية على أنغام تسلم الأيادي.