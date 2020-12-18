بزيادة تصل 15 ألف جنيه.. رينو تعلن أسعار جديدة لطرازتها في مصر

أعلنت شركة EIM، الوكيل الحصرى لعلامة «رينو» الفرنسية في مصر عن زيادة فى أسعار جميع سياراتها موديل 2021، وإلغاء عروض التخفيضات التي أطلقتها منذ شهرين تقريبًا «المنافسة انتهت»، كما أعلنت عن قائمة الأسعار الجديدة بزيادات سعرية تصل إلى 15 ألف جنيه.

أسعار رينو لوجان 2021

الفئة الأولى مانيوال: بسعر 174 ألف جنيه بفارق سعر 5 آلاف جنيه

الفئة الثانية مانيوال: بسعر 188 ألف جنيه بفارق سعر 5 آلاف جنيه

الفئة الأولى أوتوماتيك: بسعر 198 ألف جنيه بفارق سعر 5 آلاف جنيه

الفئة الثانية أوتوماتيك: بسعر 208 ألف جنيه بفارق سعر 5 آلاف جنيه

الفئة الثالثة أوتوماتيك: بسعر 221 ألف جنيه بفارق سعر 5 آلاف جنيه

الفئة الرابعة بلاك إيديشن: بسعر 229 ألف جنيه بدون تغيير في الأسعار القديمة.

أسعار رينو ميجان 2021

تغيرت أيضًا أسعار رينو ميجان موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى: بسعر 279 ألف جنيه بفارق سعر 6 آلاف جنيه

الفئة الثانية: بسعر 329 ألف جنيه بفارق سعر 11 ألف جنيه

الأخيرة بمحرك 1.2 لتر تربو: بسعر 389 ألف جنيه بفارق سعر 6 آلاف جنيه

أسعار رينو كادجار موديل 2021

الفئة الأولى: بسعر 379 ألف جنيه بفارق سعر 15 ألف جنيه

الفئة الثانية: بسعر 409 ألف جنيه بفارق سعر 10 آلاف جنيه

الفئة الثالثة: بسعر 434 ألف جنيه بفارق سعر 10 آلاف جنيه

أسعار رينو داستر موديل 2021

الفئة الأولى: بسعر 288 ألف بفارق سعر 10 آلاف جنيه

الفئة الثانية: بسعر 310 ألف جنيه بفارق سعر 8 آلاف جنيه

الفئة الثالثة: بسعر 339 ألف جنيه بفارق سعر 3 ألاف جنيه

وتتوفر داستر 2021 في مصر بمحرك 1.6 لتر بسحب طبيعي للهواء مكون من 4 أسطوانات يولد قوة 115 حصان و أقصى عزم للدوران 156 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT وتتوفر أعلى نسخة بدفع رباعي للعجلات.