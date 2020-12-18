إعدام نصف طن أغذية فاسدة وغلق 5 منشآت مخالفة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بأولاد صقر ومشتول السوق والحسينية، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن بأولاد صقر ومشتول السوق والحسينية.

جاء ذلك بناء على توجيهات هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، بمركز الحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

كما تم ضبط وإعدام 605 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منهم 205 كجم بمشتول السوق، و200 كجم بالحسينية، و 200 كجم بأولاد صقر، كما تم سحب 33 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 26 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بأولاد صقر ومشتول السوق والحسينية.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مقدما الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

واختتمت فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، التي انطلقت منذ يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر، واستمرت لمدة 10 أيام على مرحلتين، خلال الفترة من 6-17 ديسمبر الجاري، حيث شملت المرحلة الأولى تغطية 9 إدارات صحية، والثانية 10 إدارات صحية، واستمرت كل مرحلة لمدة 5 أيام، تحت إشراف د. عايدة عطية، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وكان وكيل الوزارة، أعلن في وقت سابق، اختتام الحملة التي استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا، لجميع السيدات بالمحافظة، حيث تم تقديم الخدمة لعدد 48586 منتفعة بالمرحلة الأولى، وعدد53372 منتفعة بالمرحلة الثانية، ليصل إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم إلى 101958 منتفعة على مستوى محافظة الشرقية، من خلال فرق طبية مدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، منها خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، والباطنة، والأطفال، من خلال الوحدات الثابتة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، التي تم تقديم خدمة الأخصائي بها، هذا بجانب العيادات المتنقلة التي انتشرت بمختلف أنحاء المحافظة.