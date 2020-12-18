أب يضرب ابنه بكابل كهربائي بعد طلبه مبلغ مالي للكشف عند طبيب

تعدى أب على ابنه بالضرب بكابل كهربائي، بمدينة قليوب، بمحافظة القليوبية، لمطالبته بمنحه مبلغ مالي للذهاب للطبيب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

من جانبها، وجهت نيابة قليوب، برئاسة أحمد الإمبابي، مدير النيابة، بإحالة الطفل للطب الشرعي، لبيان ما به من إصابات، كما أمرت النيابة العامة بتحريات حول الواقعة وملابساتها.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير امن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم طه حسين، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ من جدة الطفل "أ. ا.ع." 13عاما، بالصف الثاني الإعدادي، باعتداء والد الطفل عليه بالضرب المبرح عن طريق ضربه بكابل كهربائي.

جدة الطفل تشهد باعتداء ابنها عليه

وأشارت جدة الطفل في بلاغها، إلى أن والد الطفل اعتدى عليه، بسبب مطالبة الطفل لوالده بمنحه مصروفات الذهاب لطبيب للعلاج من مرضه، فاستشاط الأب غيظا من طلب الطفل، وأجهز عليه بكابل كهربائي، وضربه ضربا مبرحا على ظهره.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 19026 لسنة 2020 جنح مركز قليوب وتولت النيابة التحقيق.

ومن جهة أخرى، لقى شخص مصرعه، بعدما صدمته سيارة مسرعة وفرت هاربة، أعلى كوبري الفحص ببنها، أثناء وقوفه بجانب سيارته المعطلة، وتم نقل الجثة لمستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بمصرع موظف صدمته سيارة أعلى كوبري عثمان ببنها، وانتقل على الفور العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.

وتبين من المعاينة، أن الشخص يدعى «أيمن م.م.»، من قرية شبرا ريس، كفر الزيات، وتبين أن سيارته تعطلت أعلى الكوبري، وأثناء وقوفه بجوارها جاءت سيارة نصف نقل مسرعة صدمته فلقى مصرعه في الحال.

وتم نقل الجثة لمستشفى بنها العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وكلفت المباحث بسرعة ضبط وإحضار السيارة مرتكبة الحادث.