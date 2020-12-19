تعرف على التوصيات الفنية الأمنة لاستخدام المبيدات ومقاومة «زمير القمح»

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الخاصة بالاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش، لضمان مكافحة فعالة للحشائش وصيانة المحصول والمحافظة على البيئة.

وشملت التوصيات التي أعدها المعمل المركزي لبحوث الحشائش أيضا مقاومة حشيشة الزمير التي تتسبب في أضرار لمحصول القمح وكانت توصيات الاستخدام الامن للمبيدات كالتالي:

1- تعرف على أنواع الحشائش المراد مكافحتها فى المحصول لاختيار المبيد المناسب طبقاً للتوصيات المعتمدة لوزارة الزراعة.

2- أحصل على المبيد من مصدر موثوق منه مع تجنب شراء المبيد من مصادر مجهولة.

3- تأكد من وجود البطاقة الإستدلالية للمبيد على العبوة وتاريخ صلاحية المبيد .

4- أختار الة الرش المناسبة وأغسلها جيداً قبل وبعد الرش وكذلك معايرتها.

5- يجب مراعاة رش المبيد فى التوقيت و بالمعدل المناسب وذلك طبقا للتوصيات المعتمدة لوزارة الزراعة مع مراجعة المرشد الزراعى فى ذلك.

6- يمنع خلط مبيدات الحشائش معاً أو مع أى مبيدات اخرى حشرية أو مرضية أو أسمدة أو عناصر غذائية أو أحماض أمنية.

7- تجنب الرش فى وقت هبوب الرياح أو عند إرتفاع درجات الحرارة أو سقوط الامطار أو فى الأراضى المتاثرة بالملوحه والجفاف.

8- يجب توزيع المبيد أثناء الرش بإنتظام وعدم ترك مساحة غير مرشوشة او تكرار الرش فى نفس المساحة.

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمكافحة حشائش الزمير في محصول القمح

وفيما يتعلق بمكافحة الإصابة بحشيشة الزميل في محصول القمح جاءت التوصيات كالاتي:

1- إتباع دورة زراعية يتخللها برسيم فى الموسم الشتوى السابق بالتبادل مع القمح أدى إلى تقليل أعداد الزمير بالتربة بمقدار 85٪ .

2- الزراعة بتقاوي منتقاة عالية المحصول وخالية من حبوب الزمير.

3- فحص زراعات القمح مبكراً لاكتشاف حشيشة الزمير أو الحشائش النجيلية الاخرى نظراً لتشابه هذه الحشائش مع نباتات القمح فى مراحل نموها الأولى.

4- أتباع طريقة الزراعة الحراتي فى حالة الأراضى شديدة الإصابة بالزمير.

5- إجراء النقاوة اليدوية فى حالة الإصابة الخفيفة بالزمير.

6- إستخدام المبيدات الموصي بها من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة والابتعاد عن المبيدات المغشوشة مع التأكيد بالالتزام بتوصيات كل مبيد.

7- تقليع داليات الزمير بمجرد ظهورها لمنع أنفراط حبوبها بالتربة عند نضجها.

8- ضرورة إزالة جميع الحشائش الموجودة علي جانبي المراوي و المصارف.