إصابة 8 أشخاص في حادث مروري بصحراوي بني سويف

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة، قبل قليل، في حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي قرب مصنع حديد المصريين، إثر تصادم سيارة أجرة «ميكروباص» بأخرى ملاكي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي، بين سيارة أجرة ميكروباص، وسيارة ملاكي، ووجود حالات إصابة، والذي وجه بسرعة إبلاغ الجهات المعنية من إسعاف ومرور، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفع آثار الحادث.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين هم: «إكرام فتحي قرني، 33 عاما، مقيم بسوهاج، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالحوض، وهيثم علي محمد، 15 عاما، مقيم ببني سويف، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد رجب زكي، 21 عاما مقيم بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالضلوع، وأشرف طه أبوزيد، 25 عاما، مقيم بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالضلوع، وعصام حسن فائق، 19 عاما، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وعمرو كمال ورداني، 38 عاما، مقيم سوهاج، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري و اشتباه ما بعد الارتجاج، وعماد عبده علي، 45 عاما، مقيم القاهرة، مصاب كسر بالقدم اليسرى، وفتحي راضي محمد، 40 عاما، مقيم بني سويف، أمين شرطة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج».

وجاري استكمال الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالحادث.