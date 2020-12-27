حفاظا على صحة المصريين.. كيف واجهت «الصحة» كورونا ونصائحها للمواطنين

ما إن ظهرت جائحة فيروس كورونا عالميا، حتى اتخذت وزارة الصحة المصرية كافة التدابير الاحترازية خوفا على صحة المواطنين، وللحيلولة دون تفشي الفيروس فيما بينهم، حيث بدأت الوزارة في تطبيق عدد من الخطوات بحسم شديد من أجل التصدي لتلك الجائحة العالمية التي أرقت العالم.

الصحة تعلن ظهور أولى حالات الإصابة بالفيروس

بدأت أولي حالات الإصابة بكورونا في مصر يوم 14 فبراير من العام الجاري، وبدأ معها العمل على قدم وساق من قبل الوزارة لمواجهة الجائحة، حيث تم قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، إنه تم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة مع أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد لشخص «أجنبي»، كما تم إجراء التحاليل اللازمة للمخالطين من الحالات المصابة والتي جاءت سلبية للفيروس، وعزلهم ذاتيًا بأماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا وهي «فترة حضانة المرض».

لفت إلى متابعتهم بشكل دوري كل 8 ساعات مع إعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، كما تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطون لها.

الصحة العالمية تشيد بإجراءات وزارة الصحة

من جانبه، أشاد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.

وأكد أن مصر من أوليات الدول التي وضعت خطة وقائية جيدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل مع الحالات المصابة حال اكتشافها، كما أن مصر تعد من أوليات الدول بإقليم شرق المتوسط التي أمدتها المنظمة بكواشف دقيقة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وفي 2 مارس من العام الجاري، توجهت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إلى الصين لإيصال شحنة من المستلزمات الطبية، كرسالة تضامن مع الشعب الصيني.

وفي 3 مارس، نشرت الصفحة الرسمية للوزارة صورا للقائم بأعمال وزير الصحة الصيني أثناء تسليمه للدكتورة «زايد» الوثائق الفنية المشتركة لكل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الصينية عن سياسات مكافحة الكورونا، بالإضافة إلى هدية تذكارية.

الصحة تطلق تطبيق «صحة مصر» لمحاصرة الوباء

وفي 9 أبريل، أطلقت الوزارة تطبيقا عبر الهواتف المحمولة حمل اسم "صحة مصر" وهو برنامج رسمى اعتمد على التوعية والإرشاد للوقاية من فيروس كورونا، وكذا كيفية التعامل مع المشتبه بهم الإصابة بالمرض. ويمكن للمريض عبر التطبيق الاطلاع على كافة البيانات والتحليلات التي تخص فيروس كورونا، وأيضا متابعه كافة المستجدات التي تطرا في هذا الشأن، بخلاف عدد من المعلومات والبيانات القيمة والتي اعتمدت الوزارة فيها على بيانات وإرشادات منظمة الصحة العالمية، بتحديث دائم ومستمرتبعا لآخر البيانات المتاحة.

كما وفر البرنامج إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد من أجل متابعة الأعراض والقياسات الحيوية عند وجود اشتباه في المرض وإرشادك لكيفية التصرف طبقا لحالتك.

وفي 12 أبريل، أصدرت الوزيرة قرارا افاد تخصيص الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة دون غيرها بإصدار جميع التعليمات الخاصة بمكافحة الوباء داخل المنشآت الطبية التابعة للوزارة، مؤكده أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه إصابتها بالفيروس بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

الصحة: تسجيل أكبر عدد إصابات في حصيلة يومية

وفي يوم 1 مايو كان يوما لا ينساه المصريين، وذلك لتسجيل أعلي حصيلة يومية للإصابات بكورونا، حيث أعلنت الوزارة تسجيل 358 حالة جديدة إيجابية للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، ووفاة 14 حالة جديدة.

وفي 5 يونيو، أعلنت الوزيرة نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين لعلاج الحالات الحرجة، في الوقت الذي عاودت أعداد الإصابات اليومية الجديدة، صعودها، بعد أيام من انخفاض بالأعداد اليومية المسجلة للإصابة بكورونا.

الصحة: تسجيل أكبر عدد وفيات يومي

في 14 يونيو، أعلنت الوزارة تسجيل 91 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وهي أكبر قفزة بتعداد الوفيات اليومي منذ بداية الأزمة في مصر منتصف فبراير الماضي، وقبلها بيوم سجلت الوزارة 62 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة، تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس اليوم، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي أجرتها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

الصحة: نجحنا في السيطرة على الفيروس

وفي 14 يوليو، نجحت الوزارة ولأول مرة في السيطرة على زيادة الأعداد وانحسار إصابات كورونا في مصر، بعدما أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن أعداد إصابات ووفيات كورونا باتت أقل، وذلك لقوة المنظومة الصحية في مصر، وزيادة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية من المواطنين.

وفي 25 يوليو، أعلنت الوزيرة استعدادات شركة "فاكسيرا" لإنتاج لقاح خاص بفيروس كورونا المستجد وتذليل أي عقبات قد تواجه الشركة في إنتاج هذا اللقاح، وذلك بعدما ترأست اجتماعا بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" لمتابعة جاهزية مصانع الشركة وكفاءة الإنتاج لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا حال ثبوت فعاليته بالتعاون مع الحكومة الصينية.

الصحة للمواطنين: لا تفرطوا في تناول الفيتامينات

وفي 26 يوليو، حذرت الوزارة، المواطنين من خطورة الإفراط بتناول الأدوية والفيتامينات «دون إشراف طبي»، في محاولة منهم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أن ذلك يشكل خطورة وأضرارا كبيرة على صحة الإنسان، موضحه أن تناول الأدوية والفيتامينات يجب أن يكون تحت إشراف طبي ولفترات محددة، حيث أن الإفراط في تناول الفيتامينات يؤدي لزيادة ترسبات الأملاح على الكلى وفي الجسم بشكل عام، كما أن الإفراط بالتناول يؤدي لتقليل فاعلية تلك الأدوية وتأثيرها على الجسم.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة لكافة أفراد الأسرة، وتناول الفيتامينات والمعادن اللازمة بصورة يومية بالوجبات الغذائية لتعزيز الصحة ورفع المناعة، وما يغني عن شراء وتناول مصادرها الدوائية في صورة أقراص.

وفي ذات اليوم أيضا، أعلن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن البروتوكول المصري لعلاج فيروس كورونا يتم تصنيعه داخل مصر ولن نستورد أي أدوية من الخارج.

لم تدخر الوزارة جهدا في نشر فيديوهات تخص عددا من الإرشادات الخاصة بفيروس كورونا المستجد سواء آكانت للمواطنين أم الأطباء وحتى ممن هم في مستشفيات العزل يقوموا برعاية المصابين طوال فترة الجائحة.

وفي 29 أكتوبر، كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لــ 92.6 % بعد تسجيل 99174 حالة شفاء من الفيروس، وأوضحت الوزارة فى بيانها، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس.

وفي ذات اليوم أيضا، أعلنت الوزيره المشاركه في التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا، لتؤكد على ضرورة مشاركة المواطنين في هذه التجربة، كون تلك التجربة تضع مصر في مقدمة الدول التي تشترك للوصول للقاح فعال لمواجهة الفيروس.

لقاح كورونا يصل لمصر.. مجانا للجميع

وفي 11 من الشهر الحالي، استقبل مطار القاهرة طائرة قادمة من الإمارات على متنها 50 ألف جرعة لقاح استلمتها مصر من دولة الإمارات لعلاج فيروس كورونا، وقالت الوزيرة في المؤتمر الصحفي بالمطار، عقب وصول أولى شحنات اللقاح إن مصر تشهد يوما تاريخيا باستقبال أول دفعة من اللقاح" مضيفة أنه سيكون "مجانا للجميع".

وأكدت الوزيرة أن الهيئة الطبية المصرية أجرت تجارب سريرية على اللقاح، وإنها كانت، من بين المتطوعين، على إثرها تصدر وسم «اللقاح الصيني» قوائم الوسوم المتداولة في مصر.

وزير الصحة تبحث خطة توريد دفعات لقاح كورونا لمصر

وفي 17 من الشهر الجاري، التقت الوزيره، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، على هامش زيارتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وجاء ضمن الاجتماع بحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، بحضور كل من السفير المصري لدى دولة الإمارات، والقنصل الإماراتي لدى مصر، ومساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة. ‏

كما التقت بينج تشاو، الرئيس التنفيذى لمجموعة "G42" الإماراتية للرعاية الصحية، ومنصور المنصورى الرئيس التنفيذى للعمليات بمجموعة "G42" القائمة على أبحاث لقاحات فيروس كورونا المستجد.