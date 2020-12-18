أستاذ باطنة: أعداد مصابي كورونا في أمريكا مخيفة

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة بمستشفى روبرت وود بنيوجيرسي، إن التكنولوجيا الخاصة بلقاحي موديرنا وفايرز واحدة، آملا أن يكون استخدام اللقاح الأول بالنسبة للشحن والتوزيع اسهل في العيادات الخارجية مقارنة بفايزر، الذي يتطلب حفظه ثلاجات خاصة واستعدادات خاصة للنقل والتوزيع، كما يحتاج فور خروجه من الثلاجة أن يكون في درجة حرارة عادية لمدة 45 دقيقة قبل الاستخدام، ويجب استخدامه خلال 6 ساعات، وهي شروط كثيرة.

توزيع مودرنا أسهل من فايزر

وأضاف «خضر»، خلال لقاء من نيوجيرسي ببرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على «mbc مصر»، أن مصل موديرنا سيكون سهل للغاية، نظرا لأنه يمكن تخزينه في درجة حرارة -20 لمدة 6 أشهر، كما أن نقله وتوزيعه أيضا سهل حيث يمكن حفظه في ثلاجات عادية، وبالتالي سيكون من السهل على الأطباء والعيادات حفظه واستخدامه، منوها أن نتائج اللقاحين متماثلة بالنسبة للمناعة والأمان حتى الآن وهذا يشكل شيء مبشر.

ارتفاع الإصابات في أمريكا

وعن الوضع في الولايات المتحدة، أكد أن الأعداد في ولاية نيوجيرسي على سبيل المثال مشابهة لأعداد مارس وأبريل، وبالنسبة لأعداد المصابين بالولايات ككل سنجد أنها كثيرة للغاية، لافتًا إلى أن التوزيع الجغرافي للإصابات يشابه بما حدث في مارس وأبريل، وهناك 40 ولاية أمريكية ترتفع فيها الحالات بشكل كبير، حيث تعدى عدد المصابين الـ17 مليون والوفيات 300 ألف، وتعد تلك الأرقام مخيفة.

سر عدم ظهور أعراض لبعض الأشخاص

ولفت إلى أن الأعراض مع فيروس كورونا متعددة، فهناك مصابون لا تظهر لديهم أعراض بسبب قوة مناعتهم، ولكنهم يتفاجئون بأن فحصهم كان إيجابين، وهناك أشخاص تظهر عليهم أعراض تتمثل في ارتفاع الحرارة وآلام في الجسد والسعال، بينما أصيبت بعض الحالات خلال موجة مارس بالجلطات، ولا تحدث حاليا، وذلك بسبب اتخاذ إجراءات مبكرة لمرضى كورونا، بإعطائهم أدوية للسيولة.

وأوضح ان الأعراض تظهر بعد 5 أو 4 أيام من الإصابة، وتظهر إذا كانت بسيطة بعد 10 أيام، لافتا إلى أن أعراض الجهاز الهضمي تكون أقل للمصابين بفيروس كورونا، ولا تؤدي لتدهور الحالة مقارنة بأعراض الجهاز التنفسي.