في ظل كورونا.. 9 طرق للاحتفال بالكريسماس في المنزل

إذا كنت من محبي السهرات العائلية والأنشطة المنزلية، وتبحث عن الهدوء بعيدًا عن الضوضاء وزحام احتفالات رأس السنة في الأماكن العامة خاصة مع تزامن رأس السنة هذه العام مع جائحة انتشار فيروس كورونا في دول العالم والخوف من انتشار العدوى، تعرض «الوطن» أفكار وأنشطة يمكنك القيام بها للاحتفال بهذه الليلة على طريقتك:

طريقة الاحتفال بالكريسماس في المنزل

- حضر عشاءً للعائلة، رتّب المنزل وحضّر مائدة تجتمع عليها مع أقاربك، واغتنم الفرصة لتتقرّب أكثر من أفراد عائلتك.

- احضر بعض المسليات كاللب والسوداني والكاجو، وابحث عن فيلم ممتع لمشاهدته على التليفزيون، ويمكنك اختيار بعض الأفلام الأجنبية التي تعرضها القنوات هذه الليلة لتناسب الاحتفال مثل «when harry met sally" و"new year's eve» و« home alone»، فهذه الأفلام ستجعلك تعيش أجواء العيد وأنت في منزلك.

- إذا كنت من محبي أفلام «الأونلاين» يمكنك تحميل فيلم عائلي جديد مثل أفلام الكوميديا أو أفلام الكارتون، والاستمتاع بمشاهدته في المساء أثناء تناول وجبة العشاء.

- للبنات: إذا كنتٍ تخططين لدعوة أصدقائك القدامى أو أصدقاء المدرسة، فأعدِ «سي دي» مليء بأبرز الأغاني القديمة التي كنتم تعتادون على سماعها.

- يمكنك تحضير الكيك والحلويات والكثير من المخبوزات لجميع أفراد العائلة خلال هذه السهرة، بالإضافة إلى الاستعانة بالمشروبات الساخنة التي تناسب الليالي الباردة مثل السحلب ومشروب الشيكولاتة الدافئ وحمص الشام.

- معظم الأشخاص يفضلون قضاء ليلة رأس السنة في أجواء من المرح واللعب، اقترح عدد من الألعاب التي يمكن أن تمارس فى المنزل مثل لعب الكوتشينة، والألعاب الإلكترونية والمسابقات.

- لا تكتمل أجواء عيد الميلاد، دون أن تُضاء الشموع، فالشموع تضفي على منزلك شعور بالأمن والسلام، كما يمكنك أن تضفي مزيدًا من الهدوء بالاستماع إلى الموسيقى المُفضلة.

- كما يمكنك تخصيص وقت للاستحمام والحصول على القليل من الاسترخاء، بإضافة الزيوت العطرية إلى الماء في حوض الاستحمام، والتي تمنحك قدرا من الراحة والانتعاش.

- إذا كنت تريد قضاء هذه الليلة خارج المنزل ولديك قلقًا بشأن الزحام، يمكن أن تلجأ للاستمتاع بالأماكن المفتوحة والتي تزينت هذا العام بديكورات تناسب أعياد الميلاد، ويمكنك الاطلاع عليها من هنــــــــــا.