10 وحدات صحية ببني سويف تحصل على الوسام الذهبي: تحتفط به سنة

حصلت 10 وحدات صحية بمحافظة بني سويف، على الوسام الذهبي في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وفق ما أكده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، مؤكدا أن هذا يأتي تتويجا للجهود المشتركة والمتكاملة بين وزارة الصحة والسكان والمحافظة بأجهزتها المعنية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية ومجانية للمنتفعات.

وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قطاع تنظيم الأسرة بمديرية الصحة لحصول تلك الوحدات على تلك المكانة المتميزة التي تدل على العمل والاجتهاد وحُسن معاملة المنتفعات، ما أسفر عن حصولهم على الوسام الذهبي.

واستعرض الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية في هذا القطاع الهام الحيوي الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا، مشيدا بدعم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ بني سويف الدكتور محمد هانى غنيم.

وأشار وكيل وزارة الصحة الى أن الوحدات الصحية الحاصلة على الوسام الذهبى هي: وحدات الكوم الأحمر ونعيم وإهناسيا الخضرا ببني سويف، ووحدتي طحا بوش وطنسا الملق بمركز ناصر، ووحدتي الملاحية والمركز الطبي بمركز ببا، ووحدتي النويرة والمماليك بمركز إهناسيا، ووحده بني صالح بالفشن، وذلك بعد تقييم جودة الخدمة المقدمة بالوحدات بناء على مجموعه من المؤشرات والمعايير التى وضعتها وزارة الصحة من خلال مشروع تكامل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المنفذ بالتعاون بين قطاع السكان وتنظيم الاسرة وصندوق الأمم المتحده للسكان وممول من الاتحاد الأوروبي منذ 2019.

وتشمل معايير تقديم الخدمة استمرارية توفير مخزون كافٍ لمده شهرين أو ثلاثة من وسائل تنظيم الأسرة، وتوفير المعلومات الصحية أثناء تقديم المشورة من قبل الأطباء والممرضات، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة الآمنة وزيادة عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الاسرة.

وأضاف، «أن الوحدة الصحية التي تحصل على الوسام الذهبي تحتفظ به لمدة عام في حال استمرار الحفاظ على المعايير المحددة ثم يتم ترشيحها للحصول على حافز مادي في نهاية العام».

ولفت إلى تلقيه تهنئة من الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزاره الصحة، حيث أثنى على فريق العمل المختص بالمحافظة، بقيادة الدكتورة مديحة سري، مدير إدارة تنظيم الأسرة، وفرق الإشراف بالمحافظة.