جلسة عرفية لإنهاء نزاع بين عائلتي "فايد" و"سلام" بالسنطة (صور)

شهدت مدينة السنطة عقد جلسة عرفية، مساء الجمعة، بين عائلتي «فايد» و«سلام» وانتهت إلى تصالح الطرفين ونزع جميع الخلافات بينهما.

جاء ذلك بناء على توحيهات اللواء هاني مدحت، مساعد الوزير، مدير أمن الغربية، واللواء محمد عمران، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد هيثم الكيلاني، رئيس قسم المباحث الجنائية، بالتنسيق مع فرع الأمن بالغربية، تحت إشراف العقيد أحمد كوهيه، والعقيد أحمد الصباحي، والمقدم محمد الدهراوي، رئيس مباحث مركز السنطة، ومعاونيه النقباء، حسام قطامش ومصطفى الحو.

كما ضمت اللجنة، العمدة راغب الشرقاوي، رئيسا، وعضوية كل من العمد رفعت قطب، وأحمد رشاد، وناصف سند، والسيد أبو حجيجة، وماهر منصور، وأحمد أبو قشطة، وناصر حجاب، بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة عامر الشوربجي.

واتفقت جميع الأطراف على التنازل عن المحاضر الرسمية، وتكفل كل طرف بمحاميه.

كما تم الاتفاق على مبلغ مليون جنيه شرطا جزائيا، يدفعه من يعتدي على الآخر سواء بالقول أو الفعل لحظة إثبات الطرف الآخر ذلك.

وفي نهاية الجلسة، أقسم كبار رجال العائلتين ومشايخ على كتاب الله بالموافقة على هذا الصلح وعلى التراضي فيما بينهما.

وكان محافظ الغربية، وجه مساعديه من رؤساء الوحدات المحلية القروية ومجالس المدن لتفعيل غرف شكاوى المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لكافة المواطنين، فضلا عن وضع دراسات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة على مستوي كافة قرى ومجالس ومراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة.