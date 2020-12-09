مؤشرات أولية.. تقدم "بدراوي والشوربجي" في دائرة السنطة وزفتى بالغربية

كشفت النتائج الأولية للجنة الفرعية بدائرة "السنطة وزفتى" بمحافظة الغربية، ونصيبها 3 مقاعد، عن حصول عامر الشوربجي على 59641 صوتا، ومحمد بدراوي عوض، على 51009 أصوات، ومصطفى أبوزيد على 47850 صوتا، وهيثم توفيق زغلول على 41877 صوتا، ومحمد ربيع غزالة على 32075 صوتا، ومحمد سلامة الجوهري على 28743 صوتا.

يذكر أن محافظة الغربية تنافس بها في جولة الإعادة 28 مرشحا فرديا على 14 مقعدا في 7 دوائر، داخل 661 مقرا انتخابيا، بها 1159 لجنة فرعية، تضم 3 ملايين و451 ألفا و331 صوتا انتخابيا.