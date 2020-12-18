محامي سيدة الكرم: النائب العام وحده يملك الطعن على براءة المتهمين

قال إيهاب رمزي محامي السيدة سعاد ثابت في القضية الشهيرة إعلاميا بـ«سيدة الكرم»، إن بداية واقعة تعرية موكلته شهدت حيرة الأسرة في التقدم ببلاغ وتحمل فضيحة وعار كبير، خاصة أنها تنتمي إلى صعيد مصر، وهو ما جعل السيدة مترددة في الحصول على حقها، كما أن هذا الأمر جعلها لا تدلي بأقوالها لمدة تقدر بنحو 3 أو 4 أيام، لكن ابنها أكد أن أمه تم تجريدها من ملابسها تماما في تليجراف للمحامي العام في نفس اليوم، واتخذت السيدة القرار بتحمل الفضيحة وتقديم البلاغ.

موكلتي تعرضت لهتك العرض

وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «موكلتي امرأة هتك عرضها وجردت من ملابسها في مجتمع ريفي، وهذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى على ما أعتقد بسبب صعوبة الجريمة، وجارتها المسلمة هي من أنقذتها ومنحتها الملابس، وابنها كان متهما في القضية وقال إن والدته هي من حمت وسترت الضحية، لكن بسبب تعارض المصالح واتهام ابن السيدة التي استشهدت بها في القضية، فإنها غيرت أقوالها في الواقعة وقالت إنها لم تجرد من ملابسها».

وأوضح، أن محكمة الجنايات أمرت بمحاكمة المتهمين بهتك العرض والبلطجة وقالت إن الدليل كافٍ لمحاكمتهم، وغاب المتهمون عن العدالة وحوكموا غيابيًا بالسجن المشدد 10 أعوام، وتطورت القضية إلى أن حصل المتهمون على البراءة يوم أمس الخميس.

وأشار، إلى أن قرار النائب العام ضمد جراح الكثيرين وأعطى الأمل في أن تحصل موكلته على حقها: «موكلتي رفضت التصالح مع المتهمين في واقعة حريق منزلها بالرغم من تصالح آخرين، وصمدت أمامهم ورفضت التنازل عن حقها».

وأردف، أن النائب العام هو الوحيد الذي يملك الطعن على هذا الحكم، مشيرًا إلى أن الحكم بالبراءة كان فيه عوار كبير، وسينظر الطعن إذا تم تقديمه أمام محكمة النقض، وأوضح أنه اتصل بموكلته بعد صدور حكم البراءة وكانت محبطة وأعربت له عن أملها في أن يقتص الله لها منهم: «أجهزة الدولة ورجال الأمن العام والأمن الوطني اجتهدت وأكدوا صحة تعرضها للتعري، وهذا الكلام موجود في القضية، حيث تعدوا عليها في المنزل وأخرجوها منه وكل من تجمهروا أمام المنزل كانوا أقارب المتهمين، لكن لا يمكن النظر على هذه القضية أنها أزمة بين مسلمين ومسيحيين بدليل أن الدولة اعتذرت لها واعتذر الرئيس السيسي لها أيضًا».