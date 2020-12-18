«الأعلى للثقافة»: التحدث بلغات أجنبية يجب ألا يكون على حساب العربية

قال الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إنه يجب الاحتفال باللغة العربية دائما وليس يوما واحدا، ولابد من الترسيخ لدى الشباب بأن تلك اللغة هي لغة حضارة وثقافة وتاريخ عريق للغاية، والإتقان بها لا يعني على الإطلاق بأن اللغات الأجنبية الأخرى على الهامش.

وأضاف أن ثقافة إتقان اللغات الأجنبية لا يجب أن تكون على حساب العربية، وهناك حالة من الاغتراب الداخلي بين البعض، والتباهي بالحديث بلغات أجنبية شيء محمود، ولكن لا يكون على حساب العربية.

اللغة العربية والأمم المتحدة

وأضاف «عزمي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المساء مع قصواء»، المذاع على شاشة قناة TEN، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن اختيار 18 ديسمبر يوما عالميا للغة العربية، واعتماد الأمم المتحدة اللغة العربية كلغة رسمية بها، مؤشر مهم على أهمية تلك اللغة على المستوى العالمي، لأنها أتت إلى جانب لغات مهمة وأتت على حساب لغات أخرى لم تعتمد حتى الآن كلغات رسمية.

احتفالية بشكل جديد

وأشار إلى أن احتفالية اليوم أخذت شكلا جديدا، حيث أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مبادرة منذ بدء جائحة كورونا في مارس الماضي وهي «الثقافة بين إيديك»، وتحت مظلتها كان هناك مبادرات كثيرة، إحداها مبادرة «علاقات ثقافية»، التي انطلقت منذ عدة أشهر، التي استطاعوا من خلالها دعوة السفراء أو مساعدي وزراء الخارجية أو السفراء الذين خدموا في مصر من قبل، إضافة لأكاديميين وباحثين ومتخصصين في ثقافات الدول التي يستضيفونها.

السفراء الأجانب يتقنون العربية

وأكد أن تلك المبادرة ناجحة للغاية، والدليل على ذلك ردود الفعل الإيجابية، لافتا إلى أن هناك بعض السفراء الحضور من المتحدثين باللغة العربية، فتم دعوتهم لتسجيل رسالات بالفيديو للمجتمع عامة والشباب خاصة باللغة العربية، لتأكيد أهميتها بالنسبة لهم، موضحا أن سفراء المملكة المتحدة والنمسا وكوريا الجنوبية واليابان واليونان وإندونيسيا حضروا الاحتفالية.