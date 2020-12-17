طلاب "أولى ثانوي" يؤدون امتحانين تجريبيين "أون لاين".. وصفحات الغش تسرّب "اللغة العربية"

أدى طلاب الصف الأول الثانوى أمس، امتحانى اللغة العربية والأحياء، ضمن اليوم الأول من الاختبارات التدريبية التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، التى أكدت أن الاختبارات هدفها تدريب الطلاب على نظام التعليم الجديد ونظام الأسئلة من خلال التقييم الجديد، وتجربة المنصات والبنية التحتية والشبكات.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى الذين سجلوا الدخول على منصة الامتحانات من أجل أداء الاختبارات التدريبية خلال الساعة الأولى أمس بلغ 300 ألف طالب، فى حين أن إجمالى عدد طلاب الصف الأول الثانوى المفترض أداؤهم للاختبارات 640 ألف طالب.

من ناحية أخرى، سرّبت بعض صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعى، أسئلة امتحان اللغة العربية التدريبى للصف الأول الثانوى، رغم أنّ هذه الامتحانات دون درجات، والامتحان تجريبى حتى يتعلم الطلاب كيفية التعامل مع التابلت.

وأوضحت وزارة التعليم أنّ الامتحان التجريبى للطلاب يهدف لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة الجديدة، والتعامل مع التابلت، وحل جميع المشكلات التى قد تواجه الطلاب خلال الامتحان الإلكترونى، مشيرة إلى أنّه من المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة، ليقف كل طالب على مستواه فى هذه المرحلة، استعداداً للامتحانات التالية التى سيتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.

وأكدت الوزارة أنّ محاولات الغش أو الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها، بل ستضره، وسيفقد فرصة التعرّف على مستواه الحقيقى، كما أنّ امتحانات نهاية العام ستكون فى لجان مراقبة لا يُسمح فيها بالعمل الجماعى أو الاعتماد على الآخر.

من جانبه شدّد محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، على مديرى عموم الإدارات التعليمية الـ32 التابعة للمحافظة، بضرورة تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوى بكل إدارة، على أن يتم التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وإحصاء أعداد الطلاب الحاضرين، وتوقيع الطلاب بالحضور فى المدرسة، وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بأعداد الحضور يومياً، والتنبيه على الطلبة بتسجيل الحضور على الرابط الذى أعلن عنه بالمدارس والإدارات وموقع المديرية والوزارة.

وأشار «عطية» فى تصريحات أمس، إلى أن الطالب يسجّل على الرابط، سواء أدى الامتحان بالمنزل أو بالمدرسة، منوهاً بأن هذا الامتحان تدريبى؛ ليتعرّف الطالب على كيفية أداء الاختبارات «أون لاين»، واستخدام «التابلت»، والاستفادة من التجربة، وتم التواصل مع الطلاب الذين لم يذهبوا للمدارس، بحيث يتاح دخولهم الامتحان من المنازل، موضحاً أنه يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا من ارتداء الكمامة، واستخدام مواد التعقيم للطلاب داخل الفصول.

وأكدت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، عقد اجتماعات متكرّرة بحضور قيادات المديرية، استعداداً لعقد الامتحانات وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لأداء الامتحان فى جو مناسب ووسط إجراءات احترازية ووقائية.

وقالت إن الامتحان يجرى بيُسر دون أى شكاوى أو مشكلات، لافتة إلى أن المديرية استعدت مبكراً لعقد الامتحانات التجريبية، وتذليل أى معوقات أمام الطلاب والعمل على توفير البيئة الآمنة والجو المناسب واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت: «لدينا 83 مدرسة ثانوية يؤدى فيها 15996 طالباً وطالبة بالصف الأول الثانوى الامتحان الذى يُعد تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت واختبار قدرة الشبكات والوقوف على المشكلات والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة ونظام التقييم»، مشيرة إلى أن حدوث أى مشكلة لا يستدعى أى توتر أو قلق، لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التجريبى لحل هذه المشكلات مؤكدة وجود فريق دعم كامل من إخصائيى التطوير بالمدارس والإدارات التعليمية، يمكن لأى طالب التواصل معهم خلال خدمة واتساب.

وفى سياق متصل، كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم عن عقد امتحانات تجريبية تدريبية إلكترونياً لطلاب الصف الثالث الثانوى، عقب إجازة منتصف العام، لتدريب الطلاب على أسئلة امتحانات الثانوية العامة واختبار الشبكات ومنصة الامتحان.

وزير التعليم: امتحانات تجريبية لـ"الثانوية العامة" بعد إجازة نصف العام للتأقلم على الاختبارات الإلكترونية

وقال «شوقى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الامتحانات التجريبية التى ستعقدها الوزارة لطلاب الثانوية العامة، هدفها التأقلم على الامتحانات الإلكترونية والتعرّف على شكل الأسئلة، وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أى مشكلات، للعمل على إصلاحها لتجنّبها وقت عقد امتحانات الثانوية العامة فى 19 يونيو المقبل، موضحاً أن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ستكون دون درجات.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن حدوث أى مشكلة لا يستدعى أى توتر لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التجريبى، ولا يوجد داعى للخوف لأنه ليس امتحاناً بالمعنى السائد، وإنما «تدريب فقط»، منوهاً بأن الوزارة تعمل على تقديم تعليم عالى الجودة لجميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم، مشيراً إلى أن جائحة فيروس كورونا لن ولم تعق العملية الامتحانية، خلال التيرم الأول لصفوف النقل، أو التيرم الثانى، مضيفاً أن الوزارة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب.