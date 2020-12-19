«الكهرباء»: تلقينا 970 ألف طلب تحويل العدادات إلى «كودية» خلال 6 أشهر

قال مصدر بالشركة القابضة للكهرباء، إنَّ المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء تلقت نحو 970 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية منذ بدء تفعيلها في شهر يوليو الماضي، لافتًا إلى استكمال شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تمّ تقديمها على المنصة.

وأكّد المصدر، لـ«الوطن»، أنَّه يشترط في تقديم الطلب صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التي تمّ سدادها وإلا سيتمّ رفضه.

المستندات المطلوبة للتقديم على العداد الكودي:

- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.

- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.

شروط تركيب العداد الكودي

- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودي وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

- إلزام من يتمّ التعامل معهم بنظام الممارسة أى من جرى تحرير محاضر لهم ويبلغ عددها 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.

- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أي يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار.

- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين دون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.

- العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتمّ توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودي.

- سعر الكيلووات ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره، ويتمّ محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.