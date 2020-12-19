بدء امتحاني الفلسة والفيزياء لطلاب أولى ثانوي بالمدارس والمنازل

بدأ قبل قليل، وتحديدًا في تمام الساعة 9 صباحًا، طلاب الصف الأول الثانوي أداء الاختبارات التدريبية لليوم الرابع، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي امتحاني الفلسفة والمنطق، وامتحان مادة الفيزياء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب أداء الاختبارات من داخل المدرسة أو المنزل، لأن الاختبارات التدريبية ليس مُقيدة بمكان معين مثل الامتحانات النهائية، كما أنها أتاحت الفرصة للطلاب لأداء الاختبارات على مدار 12 ساعة بشكل يومي، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي أمس الأول الخميس امتحانات مواد الرياضيات واللغة الأجنبية، سواء في المدارس، أو المنازل داخل المحافظات التي كانت أعلنت عن تعليق الدراسة بالمدارس ليوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

«شوقي»: نسبة حضور الطلاب لليوم الثالث من الاختبارات 96%

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الأعداد الختامية لليوم الثالث من الاختبارات التدريبية والتي أمتحن فيها الطلاب اختباري الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، موضحًا نسبة تسجيل طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحانات في هذا اليوم كان 96% من إجمالي عدد الطلاب على مستوى محافظات الجمهورية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن الهدف من الاختبارات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، هو تعرف الطلاب على شكل أسئلة الامتحانات في نظام التقييم الجديد، بالإضافة إلى معرفة مستواه خلال الفترة الحالية قبل امتحانات منتصف العام، كما أوضحت أنها تهدف إلى تجربة الشبكات ومنصة الامتحان والبنية التحتية.

وتداول بعض الطلاب خلال الأيام الثلاثة الأولى من الاختبارات التدريبية إجابات أسئلة الامتحانات على كلا من صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالإضافة إلى موقع «يوتيوب»، وذلك على الرغم من إعلان وزارة التربية والتعليم أن الاختبارات تجريبية ودون درجات.