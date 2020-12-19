انطلاق مهرجان سوهاج للكتاب 30 ديسمبر بمشاركة 30 ناشرا

يستعد اتحاد الناشرين المصريين، بالتعاون مع جامعة سوهاج، لتنظيم مهرجان سوهاج الأول للكتاب، وبيع الكتب، في الفترة من 30 ديسمبر الجاري إلى يوم 2 يناير 2021، وذلك بمقر جامعة سوهاج القديمة، بمدينة ناصر، وتحمل الدورة اسم «العراب» وصورة الكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق.

وقال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين، لـ«الوطن»، إن المعرض يشارك به 30 ناشرًا مصريًا، ويهدف إلى وصول الثقافة إلى الأقاليم البعيدة عن العاصمة، وتعويض الناشرين عن الخسائر الناجمة عن تأجيل وتوقف أغلب معارض الكتب، بإقامة مجموعة من المعارض المحلية إلى أن يتم إقامة المعرض الدولي للكتاب في الموعد المحدد.

وأكد «عبده» أن المعرض متاح لجميع قراء محافظة سوهاج، وغير مقتصر على طلبة الجامعة، ومشيرا إلى أن المعرض يفتح أبوابه أمام القراء من الساعة التاسعة صباحًا حتي السابعة مساءً.

وتم استئناف أنشطة معارض الكتاب فى مختلف محافظات مصر، في أكتوبر الماضي، بعد انحسار جائحة فيروس كورونا، وبدأت هيئة الكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين والمخافظات في إقامة عدد من المعارض المحلية وانطلقت بمعرض الإسكندرية للكتاب الذى أقيم في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر بأرض كوتة بالإسكندرية، وبحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

أعقبه معرض المنصورة للكتاب بحديقة شجرة الدر بجوار نادي جزيرة الورد، في الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر، ثم معرض الأوبرا للكتاب في 19 نوفمبر الماضي في بارك دار الأوبرا المصرية.

وكان ذلك بعد قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باستئناف أنشطة معارض الكتاب في مختلف المحافظات.

وقررت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في نوفمبر الماضي، تأجيل فعالياته، ليقام في 30 يونيو 2021، بدلا من يناير المقبل، بسبب تطورات جائحة كورونا، وأثرها على خريطة معارض الكتب في العالم.