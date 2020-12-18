آخر أخبار مصر.. موقف المدرسين من الحضور وتسليم أراضي الإسكان المتميز

العديد من القرارات الخدمية تتخذها الحكومة يوميًا، والتي تشغل حيز كبير من تفكير المواطنين، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية، التي تطرحها الدولة للمواطنين.

لذا تقدم «الوطن»، في التقرير التالي، آخر أخبار مصر في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

القوى العاملة: تعيين 330 شابًا

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 330 شابا منهم 13 شابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 999 شابًا، فضلا عن توفير 78 فرصة عمل، كما تم استخراج 493 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

توصيل التيار الكهربائي بمشروع بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء إطلاق التيار الكهرباء لبعض أحياء مشروع بيت الوطن ضمن محور قطع أراضي العاملين بالخارج بمدينة القاهرة الجديدة.

بدء تسليم قطع أراضي «الإسكان المتميز» بـ الفيوم الجديدة الأحد المقبل

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل 20 ديسمبر 2020، وحتى يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الأول المجاورتين «1، 4»، والحي الثاني المجاورات «1، 2، 3»، ومنطقة الامتداد الجنوبي للكتلة السكنية الـ180 فدان، بمدينة الفيوم الجديدة.

تفعل الخط الساخن لاستقبال الشكاوى تطبيقا لإجراءات كورونا

في ظل انتشار فيروس كورونا، والتحذيرات الشديدة باتباع الإجراءات الاحترازية، تجنبا للإصابة بالعدوى، ومن أهم تلك الإجراءات الحفاظ على التباعد الاجتماعي، قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتفعيل خدمة استقبال شكاوى المواطنين الخاصة بمياه الشرب الصحي، ومشروع الإسكان الاجتماعي، من خلال الخط الساخن 15100.

حقيقة زيادة رسوم امتحانات الثانوية العامة

خلال الفترة الماضية كان ارتفاع قيمة رسوم التحاق الطلاب بامتحانات الثانوية العامة يشغل بال الكثيرين سواء طلاب أو أولياء أمور خوفًا من أنباء ترددت حول زيادة قيمة الرسوم، ليخرج مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم من أجل توضيح الأمر، «الوطن» تستعرض حقيقة زيادة رسوم الامتحانات بالتفاصيل الكاملة.

4 خدمات تقدمها «مياه الشرب» للمواطنين.. تعرف عليها

رصدت «الوطن»، عدة خدمات تقدمها شركة مياه الشرب بـ القاهرة والأوراق المطلوبة للحصول على تلك الخدمات، وكيفية إجراء توصيل مياه للمحلات من الخط الرئيسى وتركيب عدادات الوحدات وتوصيل المياه للمنازل والشقق بنظام الربط الثابت.

موقف المدرسين من الحضور بالمدارس بعد «قرار الحكومة»

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن قرار الحضور والتناوب الجزئي الذي سيبدأ تطبيقه في الوزارات الحكومية وفقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، مُطبق بشكل تنظيمي على المدرسين وفقا للجداول المُدرسية الموضوعة.

وظائف شاغرة.. فرص عمل في كندا والسعودية بحافز يتجاوز 10 آلاف جنيه

يبحث البعض عن فرص عمل تناسب شهادته وخبراته، وهو ما يوفره موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال عدد من الوظائف التي يحتاجها سوق العمل.

الأوراق المطلوبة للحصول على «بدل البطالة»: هذه الحالات توقف صرفه

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي أقره مجلس النواب، عددا من الأوراق التي يجب أن تتوفر، لكي يحصل المتعطلون على «بدل البطالة» في حال تركهم للعمل.

طقس غدا السبت معتدل نهارًا وشبورة على كل المناطق مع وجود رياح

أعلنت الهئية العامة للأرصاد الجوية، حالة الجو غدا السبت، إذ يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجة البحري بارد على تلك المناطق مع وجود رياح معتدلة.

ووفقا لبيان الأرصاد، فإن السواحل الشمالية ستشهد طقس معتدل نهارا بارد ليلا، أما جنوب سيناء فيشهد طقس دافئ نهارا بارد ليلا.