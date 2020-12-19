مدحت العدل لـ«الوطن»: سأعتزل الفن 4 سنوات حال فوزي برئاسة الزمالك

شكر الكاتب مدحت العدل جمهور نادي الزمالك لمساندته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يقدر ويحترم كل زملكاوي، وأن النادي وأبنائه يستحقون أن يرون ناديهم في أفضل حال ومتوج بكافة البطولات، وأنه يضع في الوقت الحالي خطة عمل للبدء في تنفيذها حال الفوز برئاسة النادي.

وقال العدل في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتفرغ للعمل الإداري في نادي الزمالك لمدة 4 أعوام حال فوزه بمقعد رئاسة النادي، وأنه لن يشارك في كتابة أى عمل فني، لأن هذا المنصب يحتاج إلى مجهود كبير وتفرغ تام، وهذا ما قرره خلال الفترة الأخيرة.

وفي سياق آخر، قال «العدل» إن شركة الإنتاج «العدل جروب» ستشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسلين، أحدهما ليسرا والآخر لنيللي كريم، وذلك بعد نجاح الثنائي في رمضان الماضي، وذكر أن مسلسل يسرا يحمل اسم مبدئيًا هو "حرب أهلية" ويشارك معها هيفاء وهبي ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، أما مسلسل نيللي كريم فيحمل اسم "وضع طيران"، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، ولم يتم تحديد أبطاله حتى الآن.

يذكر أن آخر أعمال العدل مسلسل "الحساب يجمع" عام 2017 وأشرف على تأليفه، وقامت ببطولته يسرا، وكريم فهمي، ومحمود عبد المغني، وإيمان العاصي.

ولدى مدحت العديد من الأعمال الفنية المؤجلة بين السينما والدراما منها "صعيدي في الجامعة الأمريكية2" لمحمد هنيدي، و"حتى لا يطير الدخان" مع مصطفى شعبان وريهام عبد الغفور وحسين فهمي، و"دهب" مع نيللي كريم، بالإضافة إلى "بطل عادي" مع محمد رمضان والمؤجل منذ أكثر من عام وكان يشاركه في العمل روبي وشيرين رضا.