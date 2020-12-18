رئيس التحرير

محمود مسلم

القوى العاملة: تعيين 330 شاباً وتحرير48 محضرا و غلق 14 منشأة مخالفة بدمياط

كتب:

الوطن
10:52 ص | الجمعة 18 ديسمبر 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 330 شاباً منهم 13 شاباً من ذوي الإحتياجات الخاصة  في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى  من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل" ، من مكاتب التشغيل ،  وبلغ المسجلين بها 999 شاباً ، فضلا عن توفير 78 فرصة عمل ،  كما تم استخراج 493 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة المهنة.  

وقال الوزير: إن المديرية انتهت من صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 1428 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 714 ألف جنيه .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية ، أشارت فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت  المديرية  خلال شهر نوفمبر  الماضي  بالتفتيش على 134 منشأة ، وإعادة التفتيش على 112 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 48 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 14 مذكرة غلق إداري ، فضلاً عن تلقى 36 شكوي وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 7 شكاوى منهم ، وشكوتين منهم مستوفاة ، و 30 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة  .

أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 245 منشأة والإعادة على 95 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 74 محضراً ، وتم تلقى 25 شكوي عمالية ، تم تسوية شكوتين ودياً ، وتحويل 12 منها للقضاء، وحفظ شكوتين، وتبقت 11 شكوي ما زالت تحت البحث والدراسة  ،  كما تم عقد ندوتين توعية للعمال وأصحاب العمل بشركة الحمد للمقاولات والإستثمار العقاري .

 

اقرأ المزيد:

«القوى العاملة» تعين 53 شابا بالقطاع الخاص والاستثماري في مطروح

القوى العاملة: توفير 2796 وظيفة برواتب تصل لـ4500 جنيه

"القوى العاملة" تعين 491 شابا منهم 15 من ذوي القدرات بالسويس

وزير القوى العاملة: مبادرة مصر بكم أجمل شملت أكثر من 8 محافظات

"القوى العاملة" تعين 1628 شابا منهم 31 من ذوي القدرات بالغربية

"القوى العاملة" تعين 2151 شابا بينهم 20 من ذوي القدرات في الجيزة