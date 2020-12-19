قاعدة بيانات ووثيقة تأمين للصيادين لرعايتهم اجتماعيا وصحيا

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنشاء قاعدة بيانات كاملة لصيادين لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة مع إصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلي أو جزئي لكل الصيادين المسجلين بقواعد بيانات الوزارة البالغ عددهم 50 ألفا ممن يستحقون الرعاية، وذلك بدءا من شهر يناير المقبل 2021.

ومن المنتظر أن تتضمن أيضا زيارة وزير القوى العاملة لبورسعيد في يومها الأول حضور فعاليات مؤتمر المساواة بين الجنسين، ومبادرة السلامة والصحة بعنوان «احمي نفسك» وذلك بقطاعات السياحة، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والبتروكيماويات.

يذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أعلن أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في العام الجديد، ترمي إلى توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، وتعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية وتوفير فرص تدريبية مناسبة لذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، والعمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين إنتاجية المشروعات والعمالة الموسمية، مما يسهم في خفض معدلات البطالة التي وصلت نسبتها حاليا إلى 7.3% من قوة العمل.