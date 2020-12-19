المترو: لم نرصد أي إصابات كورونا بين الركاب.. وارتداء الكمامات إجباري

أكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة لم ترصد أى إصابة بفيروس كورونا بين الركاب داخل القطارات أو المحطات منذ ظهور الجائحة، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.

وقال عبدالهادي، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن ارتداء الكمامة الطبية داخل محطات المترو والقطارات إجباري على جميع الركاب، ولن يسمح بدخول أي راكب المحطات دون ارتدائها، موضحًا أن هناك غرامات فورية تفرض على المخالفين.

إجراء أعمال تطهير وتعقيم بالمحطات كل ساعتين

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أن أعمال التطهير والتعقيم بالمحطات تتم كل ساعتين تقريبًا، كما أن القطارات تخضع إلى أعمال تعقيم قبل وبعد انطلاق الرحلات، لتوفير الحماية والسلامة لجمهور الركاب المسافرين، كما أن هناك وحدات إسعافية داخل محطات المترو بالخطوط الثلاثة لعلاج الحالات المرضية المفاجئة والطارئة، موضحًا أنه تم نشر فرق صيانة وطوارئ على أرصفة المحطات، لإصلاح الأعطال المفاجئة.

تحرير مخالفات عدم ارتداء الكمامات الطبية عن طريق شرطة النقل

وأوضح «عبدالهادي»، أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، حيث الشركة تدفع يوميا بقطارات إضافية لمنع حدوث زحام على أرصفة المحطات أو داخل عربات القطارات، منوهًا إلى أن مخالفات عدم ارتداء الكمامات الطبية تتم عن طريق شرطة النقل والمواصلات بمحطات المترو.

وذكر متحدث مترو الأنفاق، أن الشركة خصصت منافذ بيع متنقلة بالمحطات لمنع زحام المواطنين على شبابيك التذاكر، للوقاية من فيروس كورونا، كما تقوم بتوفير الكمامات الطبية بمنافذ بيع التذاكر بسعر 3 جنيهات.