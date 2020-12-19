تأثير أكل البيض والأسماك على مصابي فيروس كورونا: اعتقاد خاطئ

تساؤلات عدة تشغل بال مصابو فيروس كورونا في العزل المنزلي بعضها يتعلق بالعقاقير الطبية والبعض الآخر يدور حول الأطعمة والمشروبات الواجب تناولها وقائمة الممنوعات الواجب تجنبها لرفع المناعة في الجسم بعد تأكيد الصحة العالمية على ضرورة اتباع نظام عذائي جيد للمصابين بـ«كوفيد 19».

تناول البيض واللبن والأسماك والمأكولات البحرية بكافة أنواعها، ومدى خطورته على مصابي فيروس كورونا من عدمه، واحدًا من التسؤلات المتداولة بكثرة بين مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي عبر الصفحات و«الجروبات» المعنية بتقديم النصائح الطبية والتي يشرف عليها أطباء متطوعون للرد على الاستفسارات المتعلقة بالتغذية السليمة للمصابين.

بدران: لايوجد أي سبب علمي لمنع البيض أو اللبن أو السمك أثناء الإصابة بنزلات البرد أو لمصابي فيروس كورونا

الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نفى في بداية حديثه لـ «الوطن» صحة الاعتقاد الشائع بخطورة تناول البيض واللبن والأسماك لمصابي نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، معبرًا بقوله أنه لايوجد أي سبب علمي واضح لمنع البيض أو اللبن أو السمك أثناء الإصابة بنزلات البرد أو لمصابي فيروس كورونا، واصفًا ذلك بـ «الموروثات الشعبية الخاطئة في مصر والعالم العربي».

وعلى العكس من الاعتقاد الشائع، فإنه يوصى للأشخاص المتواجدين في المناطق الباردة من العالم بتناول الأسماك والبيض واللبن في فترات الالتهابات الفيروسية لكونها عناصر غذائية هامة لتقوية المناعة والصحة بشكل عام، بحسب وصف بدران.

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إلى أن الذين يعانون من أعراض حساسية مؤكدة عن تناول البيض أواللبن أو السمك هم الذين يمنعون من تناولها فقط وبخلاف ذلك لا يوجد خطورة من تناول البيض والسمك على مصابي كورونا.

الصحة العالمية توصي بتناول الدهون غير المشبعة الموجودة في الأسماك والمكسرات

وفي وقت سابق منذ بداية جائحة فيروس كورونا أوصت الصحة العالمية مصابي فيروس كورونا بتجنب الأغذية الغنية بالملح والسكريات، إلى جانب تجنب المشروبات الغازية أو الصودا والمشروبات الأخرى الغنية بالسكريات.

كما أوصت المنظمة العالمية عبر موقعها الرسمي، بتناول الدهون غير المشبعة مثل الموجودة في الأسماك والأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون وفول الصويا والكانولا وعباد الشمس وزيوت الذرة، بدلاً من الدهون المشبعة مثل الموجودة في اللحوم الدهنية والزبدة وزيوت النخيل وجوز الهند والقشدة والجبن والسمن.

أيضا أوصت الصحة العالمية بتجنب اللحوم المصنعة لكونها غنية بالدهون والملح، مع أهمية تناول الحليب ومنتجاته الخالية من الدسم أو قليلة الدسم كلما أمكن.