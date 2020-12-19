10 فرق إنقاذ تعثر على جثة شاب انقلبت سيارته في ترعة بالشرقية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الشرقية، من العثور على جثة شاب انقلبت سيارته منذ 4 أيام في ترعة الإسماعيلية، بالقرب من كمين الصحافة بمركز مشتول السوق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة مشتول السوق بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية بالقرب من كمين الصحافة بمشتول السوق، وفقدان قائد السيارة ويدعى مصطفى حسن مطاوع، 24 عاما، مقيم بمدينة القرين.

ودفعت قوات من الإنقاذ النهري بأكثر من 10 فرق، وواصلت البحث عن جثة الشاب لمدة 4 أيام متواصلة حتى تم العثور عليها.

ويستعد الأهالي لتشييع جنازة الشاب، حيث توافدوا على منزل الأسرة لتقديم واجب العزاء.

الشاب كان يستعد للزواج بعد خطوبته.. ووالداه في حالة انهيار

وقال محمد حسن مطاوع، شقيق الشاب الراحل، إنه فوجئ بخبر غرق شقيقه أثناء تصفحه حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرا إلى أن والديه أصيبا بانهيار.

وأشار إلى أن شقيقه كان يستعد للزواج وذلك بعد مرور 7 أشهر على خطبته من إحدى الفتيات، لافتا إلى أن الحادثة وقعت أثناء ذهابه إلى عمله كمندوب مبيعات في إحدى الشركات بالقاهرة.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بعمل نقطة ثابتة للإنقاذ النهري بصفة مستمرة على ترعة الإسماعيلية، وخاصة في المسافة الطولية التي تخص محافظة الشرقية والتي تبدأ من بعد أبو زعبل وحتى مدخل القرين.

يشار إلى وقوع عدة حوادث غرق خلالها عدد من الضحايا في ترعة الإسماعيلية بنطاق محافظة الشرقية، خاصة في مراكز القرين ومشتول السوق وأبو حماد.